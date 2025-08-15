Nurettin Açıkalın: Kayserispor büyük mücadeleler veriyor

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2025-2026 sezonu için yeni bir isim sponsorluğuna imza attı.

Kayseri Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, yönetim kurulu üyeleri Süleyman Akın ve Erkut Yurdemi, sportif direktör Muhammet Türkmen, takıma sponsor olan Zecorner Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren ve firma yöneticileri katıldı.

"SIRT SIRTA VERİP ÇALIŞMAYA DEVAM EDİYORUZ"

Çok önemli bir iş birliğine imza attıklarını belirten Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, şunları dedi:

Ziya Eren başkanımızı hepiniz yakından tanıyorsunuz. Uzun yıllar Kayseri’de, futbola ve şehre hizmet etmiş çok değerli hizmetleri olmuş değerli bir iş insanımız. Bizi de bu yıl yalnız bırakmadı. Duyarlı davrandı. Kayserispor büyük mücadeleler veriyor. Gerek saha için de gerek saha dışında. Zaman zaman yaptığımız birlik beraberlik çağrıları bu mihvalde karşılık bulmuş oluyor. Her zaman söylediğim gibi birlikte güçlü olduğumuzu futbol kamuoyuna ispatlamış durumdayız. Daha güzel günlerin, daha başarılı günlerin gelmesi adına sırt sırta verip çalışmaya devam ediyoruz.

"GALATASARAY MAÇINDA STADIMIZI TAM KAPASİTE DOLDURALIM"

Ligde ertelenen Beşiktaş maçı nedeniyle lige bu hafta başlayacaklarını kaydeden Açıkalın, şu şekilde konuştu:

Geçen hafta ertelenen bir Beşiktaş maçımız var. Bizim için lig bu hafta yeni başlıyor. İnşallah güzel sonuçla İstanbul’dan dönüp ligi de güzel bir yerde bitirmeyi hedefliyoruz. Taraftarımızın desteğini her zaman hissetmekle beraber kesintisiz şekilde desteklerinin devam etmesini istiyoruz. Kombinelerimize yoğun ilgi var. Bu yüzden kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bunun artarak devam etmesini istiyorum. İçeride oynayacağımız ilk maç Galatasaray maçı. İlk maçta stadımızı tam kapasite doldurmayı hedefleyelim. Gerektiği gibi Kayseri’ye yakışır şekilde takımımızı destekleyelim. Bizlere olan inancınızı ve güveniniz lütfen kaybetmeyin ve takımınızı sonuna kadar desteklemeye devam edin.

"KAYSERİSPOR’U AVRUPA’DA GÖRMEK İSTİYORUZ"

Sponsor firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Eren ise, şunları dedi:

Yeni kurmuş olduğumuz markamızı Kayserispor’a isim sponsoru yaptık. Firmamız yerli ve milli gayrimenkul firmasıdır. Demirçelikte nasıl yol aldıysak bundan sonra da gayrimenkul noktasında da gidebileceğimiz en uç nokta neresiyse oraya kadar gideceğimize inancımız tamdır. İnşallah, bizim de desteklerimiz Kayserispor’un da destekleri ile Kayserispor’u Avrupa’da görmek istiyoruz.

Konuşmaların ardından, sponsor firma yöneticisi Ziya Eren’e isim sponsoru firmanın adının ve Ziya Eren’in isminin yazılı olduğu sarı kırmızılı takımın forması hediye edildi.

Kayserispor, 2025-2026 sezonunda Zecorner Kayserispor ismi ile mücadele edecek.