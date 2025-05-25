Nurettin Açıkalın: Kayserispor’un takdire şayan geri dönüşü var

İHA

Kayserispor, Süper Lig'in 37. haftasında sahasında karşılaştığı Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.

Kayserispor Başkanı Nurettin Açıkalın, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEĞİZ"

Açıkalın, şunları dedi:

Güzel bir maç sonucunda berabere kaldık. Bodrum FK’yı kutluyoruz. Onlar için üzücü bir durum. Daha güzel günlerde başarılarının devamını diliyoruz. Dönerler diye umut ediyoruz. İçeri de yenilmezlik serimizi sürdürdük. Her maça galibiyet parolası ile çıkıp bugün de 1 puanı alarak bu sezonunun evimizdeki son maçını oynadık. Kayserispor’un takdire şayan geri bir dönüşü var. Birlik ve beraberliğin neticesi. Bunu da sürdürmeyi temenni ediyorum. Hep beraber olduğumuz da bayram havası oluşuyor. Önümüzdeki hafta Samsun’a deplasmana gidiyoruz. Layıkıyla oynayıp bu sezonu bitireceğiz. Önümüzdeki sezonun çalışmalarına başlamıştık. Aynı şekilde devam edeceğiz.

"TEKNİK HEYETİMİZ HUMMALI ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYOR"

Transfer çalışmalarının sorulması üzerine Açıkalın, şu şekilde konuştu:

Teknik heyetimiz hummalı çalışmalar yürütüyor. Sezon başından beri izlediğimiz ve halen izlediğimiz oyuncular var. Bunlar netleştikçe kamuoyu ile paylaşacağız. Gidecek olan, iç transfer yapacak olduğumuz oyuncularımızda var.

"HOCAMIZIN BİR BAŞARISI VAR"

Başkan Nurettin Açıkalın, Sergej Jakirovic ile ilgili sorulan bir soruya ise, şöyle cevap verdi: