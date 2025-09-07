Abone ol: Google News

Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe ve Pafos, 21 yaşındaki Sırp sağ bek oyuncusu Ognjen Mimovic'in kiralık transferi için anlaşmaya vardı. Transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanması bekleniyor.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 07.09.2025 12:29
Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Ognjen Mimovic'in yeni adresi belli oldu.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Güney Kıbrıs ekibi Pafos, 21 yaşındaki Sırp sağ bek Mimovic'in kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA SAĞLANDI: GÜNEY KIBRIS'A GİDİYOR

Haberde, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı belirtildi.

Geride kalan sezonda Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mimovic, sarı-lacivertlilerde hiç sahaya çıkmadan Zenit'e kiralık olarak gönderilmişti.

HİÇ FORMA GİYMEDİ

Genç oyuncu, bu sezonda da resmi maçta forma giyemedi.

Mimovic'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.

Eshspor Haberleri