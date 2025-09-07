Ognjen Mimovic, Fenerbahçe'den ayrılıyor

Fenerbahçe'de yeni sezonda kadroda düşünülmeyen Ognjen Mimovic'in yeni adresi belli oldu.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Güney Kıbrıs ekibi Pafos, 21 yaşındaki Sırp sağ bek Mimovic'in kiralık transferi için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

ANLAŞMA SAĞLANDI: GÜNEY KIBRIS'A GİDİYOR

Haberde, transferin kısa süre içerisinde resmiyet kazanacağı belirtildi.

Geride kalan sezonda Kızılyıldız'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mimovic, sarı-lacivertlilerde hiç sahaya çıkmadan Zenit'e kiralık olarak gönderilmişti.

HİÇ FORMA GİYMEDİ

Genç oyuncu, bu sezonda da resmi maçta forma giyemedi.

Mimovic'in, Fenerbahçe ile sözleşmesi 2029 yılına kadar devam ediyor.