Fenerbahçe, Anthony Musaba'yı TFF'ye bildirdi

Beklenen transfer resmiyet kazandı...

Süper Lig'de devre arasında yapacağı hamleler için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, ilk transferini Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

Sarı-lacivertli takımdan Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan bildirimde, Anthony Musaba ile 4.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

MUSABA RESMEN FENERBAHÇE'DE

Yine Fenerbahçe, Musaba'nın 5.75 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödedi.

Hollandalı kanatoyuncusuna ise yıllık 1.4 milyon euro ödeneceği öğrenildi.

Antony Musaba sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.

Testlerde herhangi bir problem görülmeyen Hollandalı kanat oyuncusu daha sonra takım ile tanışmak için Samandıra'ya geçti.

SERBEST KALMA BEDELİ ÖDENDİ: 4.5 YILLIK İMZAYI ATTI

Musaba böylelikle Fenerbahçe'nin devre arasındaki ilk transferi oldu.

Öte yandan Samsunspor, Musaba'nın sözleşmesinin feshedildiğini dün Türkiye Futbol Federeasyonu'na bildirmişti.

İLK RESMİ MAÇI SAMSUNSPOR'A KARŞI OLACAK

Son olarak ise Musaba'yla ilgili dikkat çeken bir detay ortaya çıktı.

Anthony Musaba, Tedesco'nun şans vermesi halinde Fenerbahçe'de ilk resmi maçını 6 ocak tarihinde Süper Kupa'da Samsunspor'a karşı oynayacak.