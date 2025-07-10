Oğuzhan Akgün, Muşspor ile anlaştı

Sarı-beyazlı ekip, son olarak Mersin İdman Yurdu'nda forma giyen, Beşiktaş altyapısından yetişen 23 yaşındaki kanat oyuncusu Oğuzhan Akgün ile sözleşme imzaladı.

BEŞİKTAŞ ALT YAPISINDAN YETİŞTİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz sezon Mersin İdman Yurdu forması giyen ve daha önce Beşiktaş’ta da oynayan Oğuzhan Akgün ile anlaşmaya varılmıştır. Sarı-beyaz formamız altında göstereceği performansta kendisine başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Hızı ve teknik kapasitesiyle öne çıkan Akgün, yeni sezonda Muşspor’un hücum gücüne katkı sağlayacak.