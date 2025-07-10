Okan Buruk: Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde sürdürüyor.

Akşam antrenmanı öncesinde teknik direktör Okan Buruk, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"GEÇEN SENE BİTTİ"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Geçen sene bitti, şimdi yeni bir hikaye başlıyor.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ GALATASARAY İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"

Yeniden şampiyon olmak istediklerini belirten Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Yeniden şampiyon olmak, Şampiyonlar Ligi'nde başarılı olmak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi, Galatasaray camiası için çok önemli.

SALLAI, DAVINSON, MORATA VE SANE AÇIKLAMASI

Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

Roland Sallai'nin ailesel durumu var, bir gün izin istedi. Davinson Sanchez ve Alvaro Morata'ya biraz daha fazla izin verdi. Onlar 15 Temmuz'da gelecekler. Leroy Sane, ABD'den döndü ve 24 Temmuz'da idmanlara başlayacak.

ZANIOLO AÇIKLAMASI

Nicolo Zaniolo hakkında konuşan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Nicolo Zaniolo ile ilgili haberleri okuyorum. Bizim oyuncumuz ve çok değerli bir isim. İki sene kendi isteğiyle buradan ayrıldı. Bizim oyuncumuz ve geldiğinden beri iyi çalışıyor, yabancılık çekmiyor. Bütün oyuncular için bu dönem transfer olduğu için dinamik. Kime teklif gelecek, gelmeyecek bilmiyoruz. Tek kritik konu yabancı sayımız. Zaniolo iyi çalışıyor, hazırlık maçlarında kullanacağız. Çıkış yapmak istiyor. Son iki seneyi kendi seviyesinin altında geçirdi. Çalışmalardan sonra kararımızı oyuncularımız için vereceğiz.

"LEROY SANE GİBİ BİR İSİM GELDİ"

Leroy Sane ile ilgili olarak Okan Buruk, şunları dedi:

Leroy Sane gibi önemli bir isim geldi. Bu da Galatasaray'ın hedeflerinin çok büyük olduğunu gösteriyor.

"OSIMHEN BİZİMLE DEVAM ETMEK İSTİYOR"

Okan Buruk, Victor Osimhen'in geleceği için şöyle konuştu:

Victor Osimhen, bizimle devam etmek istiyor. Bu çok güzel. Bu transfer inşallah en kısa zamanda biter.

ICARDI AÇIKLAMASI

Icardi ile ilgili olarak Okan Buruk, şu görüşü paylaştı:

Mauro Icardi, herkesin çok sevdiği bir isim. Sakatlıktan çıktı, onu koruyarak gideceğiz. Yavaş yavaş takıma katacağız. Tekrar bir sakatlık yaşamasını istemiyoruz. Dönüşü ve bizimle olması çok önemli.

MORATA AÇIKLAMASI

Morata ile ilgili Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Alvaro Morata'ya ilgi var ama isteğimiz öncelikle bizimle devam etmesi.

HAKAN ÇALHANOĞLU SÖZLERİ

Hakan Çalhanoğlu hakkında Buruk şunları dedi:

Hakan Çalhanoğlu'nu herkes ister ve orta saha olarak Avrupa'da en değerli oyuncularından biri. 16 yaşından beri tanıyorum, biliyorum. Galatasaray sevgisi inanılmaz büyük. Şu anda oynadığı bir takım var ve takımının da büyük bir gelir beklentisi oluyor. O seviyede oyuncu gönderirseniz, aynı seviyede oyuncuya çok para verirsiniz. Inter'in de beklentisi normal.

"ACİLİYETİ OLAN BÖLGELER İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Transfer planlaması ile ilgili olarak Buruk, şu sözleri sarf etti:

Aciliyeti olan bölgeler ve oyuncular için çalışıyoruz. Kalede Günay Güvenç var, içimiz rahat. Onunla yarışacak kaleciye ihtiyacımız var. Kaleci arayışımız sürüyor ama bir takımın oyuncusunu almak kolay olmuyor. Serbest oyuncularda bu iş kolay oluyor.

"BİR GİRİŞİMİMİZ OLMADI"

Okan Buruk, şu açıklamayı yaptı:

Hakan Çalhanoğlu'nu herkes ister ama bütçe konusunda Osimhen konusu önem kazanıyor. Sonrasında hamleleri yapacağız. Hakan da Inter gibi bir takımın oyuncusu ve onlara da saygı duymak lazım. Bu tip oyuncuları almak önemli ama hem bütçemiz, hem de rakibin beklentileri ne olacak bilemiyoruz. Bu tip oyuncularda çok yüksek rakamlar çıkıyor. Bu konuda bir girişimimiz olmadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TRANSFERİ

Buruk, sözlerini şöyle noktaladı: