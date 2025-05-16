Okan Buruk'un ağabeyinden çarpıcı sözler! Fenerbahçe hırslandırdı

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2014-2015 yılları arasında Galatasaray'da yardımcı antrenörlük yapan ve son olarak Isparta 32 Spor'da teknik direktör olarak görev alan Fuat Buruk, Radyospor'da Özgür Sancar'ın canlı yayın konuğu oldu.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un ağabeyi Fuat Buruk, kardeşi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"AYNI HEYECANLA İZLİYORUM"

Fuat Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Futbol her şeyimiz, kopma ihtimalimiz yok. Hamza Hamzaoğlu ile iyi bir ekip olmuştuk. Şimdi yaz döneminden itibaren tek başıma çalışacağım. Hamza hoca Fatih Terim ile Suudi Arabistan'da. Hamza hocayla birlikte Galatasaray'da 1 sezonda 3 kupa kazandık. Unutulmaz bir sezondu. Duygun Yarsuvat başkanlığında ve Ali Dürüst, Abdürrahim Albayrak'ın yöneticiliğinde neredeyse bir mucize yaşadık. Çok zorlu maddi koşullarda şampiyon olduk, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'yı aldık. Şimdi aynı heyecanla kardeşim Okan Buruk'u izliyorum.

"ONLARIN SÖZLERİ HIRSLANDIRDI"

Fuat Buruk, şu şekilde konuştu:

Sosyal medya ve medyanın çok etkin olduğu bir sezon. Biraz da yıpratmaya yönelik çalışmalar vardı. Galatasaray bu kadar saldırıya karşın, olağanüstü işler yaptılar. Bu şampiyonluğa kimse toz konduramaz. Galatasaray geçen sezondan daha başarılı. Acun Ilıcalı, Mourinho, Ali Koç'un davranışları, yaptıkları, sözleri Galatasaray'ı daha da hırslandırdı. Galatasaray'ın sürekli kayrıldığı yönündeki propaganda, Okan Buruk, ekibini ve tüm futbolcuları daha da hırslandırdı. Sosyal medya hiç bu kadar Okan hocayı yıpratmaya yönelik olmamıştı. Sürekli spekülasyon yaratmaya çalıştılar.

"YURT DIŞINDAN TEKLİF NORMAL"

Tecrübeli teknik direktör, şunları dedi:

Okan hoca bu saldırılar karşısında çok sağlam durdu, durmaya devam ediyor. Okan birçok şeyi aştı. Yöneticiler, alt yapı antrenörleriyle çok sık görüşüyor. Yani tam bir bütünleşme içerisinde... Geçen sezon Okan hocaya Avrupa'dan teklif olmuştu. Yurt dışından teklif alması normal. Başarı da bir süreklilik gösterdi. Her şeyi yurt dışında iyi bir takımda çalışacağını gösteriyor. İngilizce, İtalyanca ve biraz Fransızcası var. Olabilir, olmalı...

"AVRUPA'DA FİNAL OYNARLARDI"

Fuat Buruk, Okan Buruk'un Avrupa maçları nedeniyle eleştiriliyor olması konusunda ise şu ifadeleri kullandı:

Avrupa maçlarını öyle şanssız bir dönemde oynadılar ki, o maçları şimdi oynasalar inanın hepsini farklı kazanır. Şu anki oyun düzeyi ve uyum sağlayan oyuncular olsaydı inanın Avrupa'da final oynarlardı.

DERBİ SONRASI YAŞANANLAR

Kupadaki derbi sonrası Mourinho'nun Okan Buruk'un burnunu sıkması konusunda ise Fuat Buruk, şu açıklamayı yaptı:

Mourinho'nun derbi sonrası Okan hocaya yaptığı hareketle ilgili söyleyecek bir şey yok. Okan orada düşerek aslında Mourinho'nun o davranışını görünür kılmak istedi. Okan da abartmadı zaten, konuyu kapatmayı tercih etti. Aslında Mourinho'nun yaptığı hareket bütün teknik direktörlere karşı yaptığı bir hareket. Kulübede yer alan her bir birey, o mevkiiyi hak edecek biçimde davranmalı. Teknik direktörler yapıcı ve centilmen davranmalı.

VICTOR OSIMHEN SÖZLERİ

Victor Osimhen'in Galatasaray'da kalma olasılığı hakkında önemli bir tespitte bulunan tecrübeli teknik adam, şu şekilde konuştu:

Victor Osimhen ne isterse o olur. O noktaya geldi. Gördüğüm kadarıyla kulüp onun için her şeyi hazır etmiş. Her şey onun elinde. Çok iyi bir beraberlik var. Galatasaray onunla kopmaz bir bağ kurdu ve kalması için koşulları oluşturdu.

"KUSURSUZ YAPIYOR"

Fuat Buruk, sözlerini şöyle noktaladı: