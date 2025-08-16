Okan Buruk: Bu oyunun çok üzerine çıkmamız gerekiyor

Galatasaray, Süper Lig’in 2’nci haftasında konuk ettiği Fatih Karagümrük’ü 3-0 mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ OYNAMADIK"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

İyi başlamadık. Maçın büyük bölümünü çok iyi oynadığımızı düşünmüyorum. Devre arası da bunu söyledim. İkinci yarının başında biraz daha hızlı oynadık, rakip ceza sahasına daha yakın oynadık. İlk yarıda daha yavaş oynadık. Maçın devamında giren oyuncularımızla birlikte ofansif olarak daha güçlü oynadık. 11'e 10'ken çok net pozisyon verdik.

"ÖNEMLİ BİR GALİBİYET"

Önemli bir galibiyet aldıklarını söyleyen Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Günay'ın kurtarışı çok önemliydi. Kendi oyunumuzu geliştirmemiz gerekiyor. İkinci golü geç bulduk. Karagümrük'ü de tebrik etmek gerekiyor. Mücadele ettiler, isteklilerdi, rakibimizi tebrik etmem gerekiyor. Oyun olarak bunun üzerine çıkmalıyız. Sonuçtan mutluyum, gollerden mutluyum, önemli bir galibiyet.

"BU OYUNUN ÜZERİNE ÇIKMALIYIZ"

Bu oyununun üzerine çıkmaları gerektiğini belirten Okan Buruk, şu açıklamayı yaptı:

Icardi'nin gol atması bizi mutlu etti ama bu oyunun çok üzerine çıkmamız gerekiyor.

OSIMHEN-ICARDI-SANE

Buruk, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

Adım adım gitmemiz gerekiyor. Daha önce oynadık. Bütün oyuncularımın hep birlikte oynadığı maçlar olacak. Şampiyonlar Ligi başlayacak, ondan sonra rakibe göre kadromuzu oluşturuyoruz. Hepsinin bir arada oynadığı zaman da olacak.

"BU İSTEK, BU TUTKU ÇOK ÖNEMLİ"

İstek ve tutkunun önemli olduğunu söyleyen Buruk, şunları dedi:

Icardi'nin yavaş yavaş sürelerini arttırmalıyız. Ciddi bir sakatlıktan döndü. Sürelerini doğru bir şekilde planlamamız gerekiyor. Bu istek, bu tutku da çok önemli. Osimhen ve Icardi girdikten sonra oyunumuz çok daha yukarıya gitti.

"OYUN OLARAK DAHA İYİSİNİ OYNAMAMIZ GEREKİYOR"

Basın toplantısında maçı değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şu şekilde konuştu:

Çok iyi başlamadığımız bir maçtı. Maçın başı golü bulduk ama iyi oynamadığımız dakikalardı. Rakibimiz 10 kişi kaldı. İlk yarı rakibimize pozisyon vermedik. Ceza sahasından çok uzağa çıktık. Üretkenliğimiz azdı. Devre arası bunların üstünde durduk ve ikinci yarı daha hızlı oynadı. Kanatlardan gitmeye çalıştık. Çok net bir gol pozisyonu verdik. Günay Güvenç’in kurtarışı oldu. Hücumda daha orijinal santrforlarımızla oynadık. Maçın sonunda belki 2-0’dan sonra daha rahat oynadığımız bir bölümdü. Genel olarak skordan mutluyum ama oyunu daha iyi oynamamız gerekirdi. Geliştirmemiz gereken yerler olduğunu düşünüyorum. Oyun olarak daha iyisini oynamamız gerekiyor.

"BÜTÜN OYUNCULARIMIZI KULLANACAĞIM"

"İkili santrfor dizilişinde oynayacak mısınız?" şeklinde gelen soruya yanıt veren Okan Buruk, şu ifadelere yer verdi:

Mauro Icardi’nin ilk maçı. Yavaş yavaş sürelerini arttırmamız gerekiyor. Çok hızlı gitmeyi düşünmüyoruz. Onu korumamız lazım. Bize en güçlü şekilde dönmesi için. Bütün oyuncularımız kullanacağım. Bu anlamda değişiklikler yapabilecek kadromuz var. Lig ve Avrupa rotasyonumuz çok önemli olacak.

"ZEMİNİN DÜZELECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Transferler ve zemin hakkında açıklamalarda bulunan Buruk, şunları dedi:

Önceliğimiz hep Osimhen’in imzası olmuştu. Kaleci ve savunma oyuncusu hedeflerimiz var. Ondan sonra da oyuncu almayacağız diyemeyiz. Transfer dönemi devam ediyor. Oyuncu satmamız gerekiyor. Keşke hep oyuncu alsak. Elit oyuncu alacağınız zaman fiyatlar çok yükseldi. Elimizdeki bütçeye göre karar almamız gerekecek. Zeminler bütün Türkiye’de kötü. İyi zemin görmedim Türkiye’de. Yüksek sıcaklıklardan statların iyi olmadığını görüyoruz. Stadımızda toparlayacak. Oyuncularımızın da serzenişleri oluyor. Lemina’nın ilk yarı ağrısı vardı. Oyuncuların adalelerinde ve dizlerinde sertleşmeye sebep oluyor. Zeminin düzeleceğini düşünüyorum.

"SAĞ AYAKLI BİR OYUNCU DÜŞÜNÜYORUM"

Savunma hattında hangi profil oyuncu istediği sorusuna cevap veren Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Davinson ve Abdülkerim geçen sene en çok yükü çekti. Arda Ünyay sezon başı iyi maçlar oynadı. Arda’da bizim için iyi bir seçenek oldu. Aradığım profil hem sağ bekte de değerlendirebileceğiniz hem de stoper de oynayabilecek bir oyuncu. İki sol ayaklı oyuncu genelde tercih edilmez. Sol ayaklı oyuncular genelde sağ tarafta oynama alışık değildir. Sağ ayaklı bir oyuncu düşünüyorum. İki tane stoperimiz var, onlara bir şey olduğunda oynayabilecek bir oyuncu bakıyoruz.

"KARARI BEKLİYORUZ"

Yabancı kuralı hakkında kulüplerin değişim isteği olduğunu belirten Buruk, şu şekilde konuştu: