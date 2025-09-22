Okan Buruk'tan Konyaspor maçı değerlendirmesi

Süper Lig’de 6’ncı haftanın kapanış karşılaşmasında Galatasaray sahasında Konyaspor’u 3-1 mağlup ederek puanını 18’e yükseltti.

Konuk Konyaspor ise 1 maç eksiğiyle 7 puanda kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"ÇOK İYİ BAŞLAMADIK"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Maça çok iyi başlamadık. Saha kenarından rakibi karşılama için müdahale ettim. İlk yarı rakip önde baskıyı denedi, daha çok topa sahip olabilirdik. Baskıları çözerek de attığımız goller oldu.

"SIKINTI YAŞAMADIK AMA..."

İkinci yarıya daha net hazırlandıklarını söyleyen Buruk, şöyle konuştu:

İkinci yarıya devre arası daha net hazırlandık. 3-0 sonrası değişikliklerle birlikte, dizilişimiz de değişti. 3-4-1-2'ye yakın dizilişe geçtik. Elimizdeki oyuncuları görmek istedik. Son dakikalarda defansif anlamda sıkıntı yaşamadık ama şut şansı verdik.

"DEĞERLİ OLAN KAZANMAK"

Değerli olanın kazanmak olduğunu belirten Buruk, şu sözleri sarf etti:

Bugün değerli olan kazanmamızdı. Mental olarak yorgunluk vardı. Deplasmanda beklemedik bir mağlubiyet... Frankfurt maçının ilk yarısı ile bu maçın ilk yarısı arasında dağlar kadar fark var. Burada iyi oynamıyorken, 2-0 önde bitirdik.

LIVERPOOL, BEŞİKTAŞ

Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

Puan farkını 6'ya çıkardık, bu da moral oldu. Alanyaspor, Liverpool ve sonra Beşiktaş maçı var. Bu moralle bir sonraki maçı daha iyi oynayacağımıza inanıyorum.

"İYİ OLAN BU"

İyi kadroya sahip olduklarını söyleyen Buruk, şunları dedi:

İyi oyunculara ve kaliteli kadroya sahibiz. Şu an için iyi olan kazanmamız ve puan farkını arttırmamız.

YUNUS AKGÜN

Yunus Akgün hakkında konuşan Okan Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı: