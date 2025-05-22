Süper Lig’de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni projesi GS Plus’ı tanıttı.
Bugün basına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, takım kaptanları Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Mauro Icardi’nin katıldığı toplantıyla yeni uygulama hakkında bilgiler verildi.
"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da şampiyon oldukları için mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Üst üste 3. şampiyonluğu yaşıyoruz. Burada başkanımıza, yönetim kurulumuza, oyuncularımıza, büyük Galatasaray taraftarına teşekkür ederim, Hep birlikte başardık. Mayıslar bizimdir dedik. Mayısta tekrar şampiyonu. İnşallah 4. Ve 5. şampiyonluğa onlarla birlikte yürüyeceğiz. Herkesi GSPlus Premium üyeliğine davet ediyorum. Bizim için de Galatasaray’a verilecek destek çok önemli. Çok önemli transferler yapıyoruz. Çok önemli oyunculara sahibiz. Galatasaray’ın açtığı yolda taraftarımızın desteğini bekliyoruz.
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