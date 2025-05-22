İHA

Süper Lig’de geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, yeni projesi GS Plus’ı tanıttı.

Bugün basına açık gerçekleştirilen antrenman öncesinde başkan Dursun Özbek, teknik direktör Okan Buruk, takım kaptanları Fernando Muslera, Abdülkerim Bardakcı, Kaan Ayhan ve Mauro Icardi’nin katıldığı toplantıyla yeni uygulama hakkında bilgiler verildi.

"TARAFTARIMIZIN DESTEĞİNİ BEKLİYORUZ"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da şampiyon oldukları için mutlu ve gururlu olduklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: