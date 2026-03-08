Abone ol: Google News

Okan Buruk, Galatasaray'ın başında Beşiktaş'ı 5. kez yendi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kariyerinde sarı-kırmızılıların başında Beşiktaş’a karşı 9. derbisine çıkarken, 5. galibiyetini kazandı.

Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, dün deplasmanda Beşiktaş ile mücadele etti.

Sarı-kırmızılıları 2022 yılında çalıştırmaya başlayan Okan Buruk, siyah-beyazlılarla bu maçla birlikte 9. kez karşılaştı.

Müsabakadan Galatasaray 1-0 galip ayrılırken, Buruk da Beşiktaş'a karşı 5. galibiyetini elde etti.

Diğer maçların 3’ünü Beşiktaş kazanırken, 1 maç da berabere sona ermişti.

TOPLAM KARNESİ

Okan Buruk, teknik direktörlük kariyerinde Beşiktaş'a karşı daha önce Elazığspor, Gaziantepspor, Sivasspor, Akhisarspor, Başakşehir ve Galatasaray ile rakip oldu.

Buruk'un takımları, bu müsabakalarda 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyet aldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

