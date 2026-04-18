Okan Buruk: Kazandığımıza sevinmedim

Süper Lig'in 30. haftasında Galatasaray, Eryaman Stadyumu'nda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 2-0 önde tamamladığı müsabakadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"İYİ HAKEM PERFORMANSLARINI ÖZLEDİK"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Gözlemci Halis hocayı gördüm. Sizi özledik dedim. Gerçekten iyi hakemleri özledik. Bunu her hafta farklı hocalar farklı başkanlar farklı oyuncular söylüyor. İyi hakem performanslarını çok özledik.

"BEN KARARLARI ANLAYAMIYORUM!"

Tepkisini sürdüren Buruk, şunları dedi:

Bitmiş maçı yeniden başlattılar ama 2-1 kazanmasını bildik. İlk yarı çok iyiydik. İkinci yarı çok erken bitmiş bir maç olacaktı. Sallai'ye gösterilen kartı ben kulübeden görüyorum, omuz omuza mücadeleyi onun görmeme şansı yok. Faul olmayan pozisyondan sarı kart. İyi oynayan oyuncumu çıkarmak zorunda kalıyorum. İkinci sarıyı gösterip atacak. Sezince çıkarıyorum. Oyuncular sadece oyuna odaklansın. Anlayamıyorum bu kadar!

"KAZANDIĞIMIZA SEVİNMEDİM"

Okan Buruk, açıklamalarına şöyle devam etti:

Hakem eğitmenleri var, hakemlere devamlı şans geliyor, genç hakemlere şans geliyor. Yanlış atama doğru atama çok tartışılır. Geçen sezona, bu sezona bakınca çok fazla yanlış atama var. Genç hakemlere destek olalım diyoruz, hata yapılabilir. Ben de yaptım çok fazla ama hata başka bir şey, yetenek başka bir şey. Maç sonunda kazandığımıza sevinmedim.

"ENTERESAN ŞEYLER OLUYOR"

Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

Uğurcan'ın gördüğü kart... Adam yanlış baraj yaptırıyor. Uğurcan gösterince bunu sarı kart gösteriyor. Bu 3. golümüz iptal edilen. Boey'in attığı gol, adamı düşürüyorlar diyorlar ki adam ofsaytta. Düşürüyorlarsa penaltı. Kimse bunu konuşmuyor. Ofsayt mı değil mi bugün belli değil. Enteresan şeyler oluyor.

"ALEYHİME ÇOK HATA VAR..."

Buruk, aleyhine çok hata olduğunu söyledi ve şunları dedi:

Yine derbi var. Bundan önceki performanslar mutsuz etti. Kimse kimseyi istemiyor. Herkes hakemle ilgili bir şey olmasın ama herkes canının yanmamasını istiyor. Geçen sene Vincic geldi, çok kötü maç yönetti. Şampiyonlar Ligi'nde kötü maç yönetti. Real Madrid'e gösterdiği kırmızı kart... Oradan gelen de iyi değil. Gördüklerini çalsınlar. Herkes bunu istiyor. 'Hocam 3 senedir sen şampiyonsun, sen şikayet ediyorsun' diyorlar ama herkesin aleyhine hata yapıyorlar. Kazanıp kazanmama üzerinden yorumlamamak lazım. Aleyhime çok fazla hata var ama buna rağmen şampiyon oluyorum.

"ÇOK MUTSUZUM..."

Hakem performansından mutsuz olduğunu söyleyen Buruk, şu açıklamayı yaptı:

Bile bile hata, hata olmuyor. Hakemlere güvenelim, destek olalım ama konsantre olsun onlar da... Çok mutsuzum hakem performansından. Kafamda soru işaretleri var gelecek hafta. Dün Rizespor da şikayet etti hakemden. Zor dönem. Maçın kalitesini artırmaya çalışacağız. 4 puan farktan mutluyuz.

"4 MAÇ KALDI"

Buruk ayrıca şu sözleri sarf etti:

İkinci yarıda daha çok pozisyona girmeliydik. Kazanmamız gereken maçı kazandık. Böyle kazandık. 4 puan fark. Şampiyon olmak için 4 maç kaldı. Hafta içi oynamayanları kullanacağız. İlkay ve Lemina hastaydı. Dün kısa çalıştılar bizle. Lemina'yı oyunun devamında kullandık. Sakatlıklara hastalıklara göre bir kadro yapacağız. 4 gün var, diğer maça da 4 gün var. Türkiye Kupası'nı da kazanmak istiyoruz. Bu turu geçince son maç son hafta öncesinde. Oraya kadar da bir dinlenme şansımız var. Fenerbahçe maçı bu sezonun en önemli maçı, Fenerbahçe için de aynı şekilde. Herkesin konuşacağı bir maç. Kendi sahamızda kazanmak isteyeceğiz. Puan farkını koruyalım diye düşünmeyeceğiz. Kazanmak için elimizden geleni yapacağız. İnşallah tam kadro oluruz. Osimhen'i de hazırlamaya çalışacağız.

"MUTLAKA KAZANMAMIZ GEREKEN BİR KARŞILAŞMAYDI"

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Puan farkını arttırmak için mutlaka kazanmamız gereken bir karşılaşmaydı. Gençlerbirliği de küme düşme hattında. Normalde de puana ihtiyacı vardı. Zor bir maç olacağını biliyorduk ama ilk yarı golle başladık. Skoru yakaladık aslında ikinci yarı 60. dakikada attığımız golle 3-0 ile maç bitmişti ama hakemler özellikle VAR'dan gelen uyarıyla maçı tekrar başlattılar. Ardından yediğimiz gol ile 2-1'lik skor. Burada zaman zaman rakibimizin de iştahı arttı. Bizim zaman zaman oyunu koruma düşüncemiz oldu. Değişiklikle beraber oyunu oturttuk. Kazanmasını bildik. Pozisyonları vermedik ama yediğimiz 1 gol biraz daha oyun içerisinde 2-2 olursa, 1 gol daha yersek duygusunu hem oyunculara hem kenarda bize yaşattı. Maçı daha rahat bir şekilde götürebilirdik ama Gençlerbirliği iyi mücadele ortaya koydu. Gençlerbirliği'ni de mücadelelerinden dolayı tebrik etmek istiyorum" diye konuştu.