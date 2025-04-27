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Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, Eyüpspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi.

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan maçı Galatasaray, 5-1'lik skorla kazandı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Eyüpspor'u yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"EN GÜZEL GOL!"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

Maçtan önce de söyledim, Eyüpspor ligin başarılı takımlarından biri, zor bir maç olacağını bekliyorduk. Belli bölümler bizim için zor geçti. Golü bulduk, öne geçtik. Oyunun genelinde çok net pozisyonlar vermedik. 2-0'dan sonra değişiklikler yaptık ve 3. golü bulduk. 3-1'i buldular. Devamında üstümüze geldikçe rakibimiz baskılarımızı doğru yaptık. Yaptığımız baskıdan sonra kazandığımız topla attığımız goldü en güzel gol.

"KALİTELİ İŞLER YAPTIK"

İyi işler yaptıklarını belirten Buruk, şu açıklamayı yaptı:

Öne geçmek bizim için avantaj oluyor bu tür maçlarda. Rakibiniz de sizin üzerinize geldiğinde kaliteli işler yaptık. Ofansif olarak iyi işler yaptık. Kaçırdığımız net pozisyonlar da var. Direkten dönen de var.

"DAHA HİÇBİR ŞEY BİTMEDİ"

Şampiyonluk hakkında konuşan Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Güzel bir gündü ama hiçbir şey bitmedi. Bunun bilinciyle bir sonraki maça hazırlanacağız. Bundan sonraki maçları da kazanarak şampiyon olmak istiyoruz. Bundan sonra da aynı ciddiyetle devam etmek zorundayız.

"OYUNU OTURTTUK"

Buruk, açıklamalarına şöyle devam etti:

Bir takım kuruyorsunuz sezon başında, inanılmaz bir maç sayısı var. Özellikle ocak-şubat ayları bizim için istediğimiz gibi geçmedi. Kazandığımız çok maç oldu ama transfer dönemi, gidenler-kalanlar, eksildiğimiz maçlar oldu. Yeni oyuncuları adapte etmeniz gerekiyor. Bence bu ay, özellikle mart ayındaki maç sayısı fazla değildi. Bu ayda başlayan yükselişimiz, tam kadroyuz en önemlisi bence, oyunu oturttuk.

"KEŞKE AVRUPA DA OLSAYDI"

Okan Buruk, sözlerini şöyle sürdürdü:

Sakatlıktan dönenlerle birlikte performansımız yukarıya çıktı. Burada oynadığımız oyun, formumuzun yükselmesi çok önemliydi bu dönemde. Geçen hafta da söyledim keşke burada Avrupa da olsaydı diye. Yakaladığımız havadan dolayı. Şampiyonluğa inanmış bir Galatasaray var. Bunu taraftarımızla birlikte yapıyoruz. Bu birliktelik bizi şampiyonluğa götürüyor. Ama aynı ciddiyetle devam etmeliyiz.

"TORREIRA, YUNUS, GÜNAY"

Oyuncuların sözleşmeleri hakkında bilgi veren Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Lucas Torreira'nın daha önce yenilemiştik sözleşmesini. Türk oyuncularda bu tür yenilemeler var. Konuştuğumuz, anlaştığımız oyuncular var, Yunus gibi, Günay gibi. Kadromuzdan çok memnunuz. Onların hak ettiğini de yönetimimiz vermeye çalışıyorlar. Onların da en kısa zamanda tamamlanacaktır. Bu oyuncu grubunu devam ettirmek istiyoruz.

"ZOR BİR DEPLASMAN"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, şu şekilde konuştu:

Zor bir deplasman. Ligin etkili takımlarından biri. Arda hocayla birlikte bu sene önemli işler yaptılar. Böyle bir takıma karşı aldığımız galibiyet değerli ve önemli. İlk yarıyı 1-0 önde bitirdik ama 2. golü de bulabilirdik. Zaman zaman top kayıpları yaptık. Burada ilk yarıyı biraz daha gündüz maçı, hafif güneşli hava, oyuncuların bazen konsantrasyonunu etkiliyor. İkinci yarı hava karardıktan sonra oyuncuların adaptasyonu biraz daha iyi oluyor. Bizim gibi takımlar gece maçları oynamaya alışık. İkinci yarı genel olarak iyi işler yaptık. Rakibimiz hücumda da etkili bir takım. Çok az gol yiyen bir takımdı. Hücum oyuncularım önemli işler yaptı. Caner’in soldan yaptığı ortalarla pozisyona girmeye çalıştılar. Geçiş hücumlarını, baskıları doğru yaptık. 5-1’lik çok net galibiyet aldık. Hiçbir şey bitmedi. Bundan sonraki haftalar bizim için daha önemli bir şekilde devam ediyor. Bu ayki son maçımızdı, mayıs ayı geldi, başlıyor. Hedefimiz her mayıs olduğu gibi mayıs ayında şampiyonluğu yakalamak. Bunun için de daha çok çalışacağız.

"BUGÜN KALİTE OLARAK DAHA İYİ İŞLER YAPTIK"

Ligin ilk yarısında Eyüpspor ile oynadıkları maçın en çok pozisyona girdikleri karşılaşma olduğunu hatırlatan Buruk, şu şekilde konuştu:

Kazanamamıştık, 2-2 bitmişti. Eyüpspor, takım savunmasını iyi yapmaya çalışıyor. İlk yarıda kanatlardan hücumu etkili yapabilsek daha net gol pozisyonları üretebilirdik. Oyunu çözen duran toplar oldu. İyi savunma yaptık. Son maçlardaki iyi savunma yapıyoruz. Çok net pozisyonlar vermedik. Morata girdikten sonra bizim için etkili oldu. Ofansif oyuncuların katkısıyla da skoru yukarıya çektik. İyi bir takıma karşı oynadık. Arda hocayla da birlikte çok başarılı bir takım. Bugün kalite olarak daha iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim.

"ÜÇÜNCÜ BÖLGEYE DAHA RAHAT GİTTİĞİ OLUYOR"

Uruguaylı futbolcu Lucas Torreira’nın, Mario Lemina ile oynadıktan sonra daha çok gol attığıyla ilgili soruya sarı-kırmızılıların teknik direktörü, şöyle cevap verdi:

Üçüncü bölgeye daha rahat gittiği oluyor. Lemina ile oynadığında biraz daha özgür oluyor. Ofansif olarak Lemina ve Torreira’dan bunu istiyoruz. Rakiplerin bize savunma yaptığını düşünürsek ikisinden de öne gitmelerini istiyorum. Onu da çok doğru bir şekilde oturttular. Şu anda defansif anlamda da iyi gidiyorlar.

"GALATASARAY'DA HAYALİMİ YAŞIYORUM"

Süper Lig’de 300. maçına çıkmasının hatırlatılması üzerine ise Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

Şu anda hayalimi yaşıyorum. Galatasaray’da yaşadığım şampiyonluklar, hayalimdi. Daha büyük hayallerim, daha fazla şampiyonluk. İnşallah bu sene tekrar şampiyon oluruz, bir sonraki sene de aynı şekilde.

"MORATA BİZİM İÇİN DEĞERLİ BİR OYUNCU"

Buruk, maçta 2 gol atan İspanyol futbolcu Alvaro Morata için ise, şunları dedi: