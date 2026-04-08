Okan Buruk: İçimizde hainler var

Süper Lig'in 27. hafta erteleme maçında Galatasaray, deplasmanda Göztepe’yi 3-1 mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

"TÜRK FUTBOLU İÇİN ÇOK ÖNEMLİ İŞLER YAPTI"

Mircea Lucescu'nun vefatından duyduğu üzüntüyü ve kulübün farklı branşlardaki başarılarını değerlendiren Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, "Mircea Lucescu, Türk futbolu için çok önemli işler yaptı. Dünya futbolunda Ukrayna'daki şampiyonlukları, İtalya ve Türkiye hikâyeleriyle iz bıraktı. Çok önemli bir futbol adamını kaybettik; son maçına Türkiye'de, şampiyonluk kazandığı statta çıktı. Ailesine başsağlığı diliyorum. Futbol için çok önemli bir insanı saha kenarında gördükten kısa bir süre sonra kaybetmek hepimizi derinden üzüyor. Kulübümüz için önemli bir gece yaşıyoruz. Sadece futbolda değil, kadın voleybol takımımız da kazandı. Voleyboldaki şampiyonluk bizim için ayrıca bir mutluluk kaynağı oldu. Birinci maçı takip etmiştim ama bugünkü karşılaşma aynı saate denk geldi. Kendilerini tebrik ediyorum, çok önemli bir iş başardılar. Galatasaray futbolda ve basketbolda kupa kazanmıştı; şimdi voleybolda da şampiyonluğa ulaştı. Bu sebeple camiamız adına çok güzel bir gece geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

"BU MAÇ BİZİM İÇİN KRİTİKTİ"

Şampiyonluk yarışındaki mevcut puan durumunu ve önlerindeki fikstürü değerlendiren Buruk, "Bu maç bizim için çok kritikti. Karşılaşmaya hazırlanırken bir yandan dört gün önce oynadığımız maçın üzüntüsü üzerimizdeydi. Ancak oyuncularıma da belirttim; şampiyonluk yarışının bu haftalarında dört puan önde olacağımızı söyleselerdi, bu bizim için oldukça cazip bir senaryo olurdu. Maç öncesinde bu farkı yakalama şansımız vardı ve bunu başardık. Şu an dört puan öndeyiz. Şampiyonluk yarışında iki önemli rakibimiz var. Beşiktaş deplasmanını kayıpsız geçtik. Kendi sahamızda oynayacağımız Fenerbahçe derbisine kadar önümüzde iki çok kritik lig maçı daha bulunuyor. Bu süreçte en doğrusu, her maça özel olarak en iyi şekilde hazırlanmaktır" şeklinde konuştu.

"İLK YARI VE İKİNCİ YARI FARKLI MAÇ OLDU"

Karşılaşmanın genel gidişatını, iki yarı arasındaki farklılıkları ve taraftar etkisini yorumlayan Buruk, "Bugünkü maçın hikâyesine baktığımızda, ilk yarı ile ikinci yarı arasında belirgin farklılıklar olduğunu görüyoruz. Skorda 2-0'ı erken yakaladık. Üçüncü golü bulabilseydik maçı çok daha erken koparabilirdik, nitekim dördüncü gol şansları da elimize geçti. İlk yarıda topa sahip olmamız ve sahaya yayılışımız oldukça iyiydi. Rakibimiz aut atışlarında ön alan baskısı uygulasa da genel olarak bekleyerek oynamayı tercih etti. İkinci yarıda yediğimiz golün ardından birkaç dakika panik yaşadığımız anlar oldu ve rakibimize fırsatlar verdik. Karşımızda direkt oyun oynayan ve kenar ortalarını sıklıkla kullanan bir ekip vardı. Nitekim kalemizde gördüğümüz golü de bu tarz bir organizasyonla buldular. Göztepe seyircisi her zaman takımını pozitif yönde destekleyen bir kitleye sahip. İkinci yarıda taraftarın da devreye girmesiyle 10 dakikalık zorlu bir süreç geçirdik. Yaptığımız oyuncu değişiklikleri ve bulduğumuz üçüncü gol sonrasında maç bizim adımıza daha rahat bir hâl aldı. Ancak ikinci yarı özelinde bireysel hatalarımızın fazla olduğunu ve rakibe verdiğimiz pozisyonlarda bu hataların payı bulunduğunu söylemeliyim. Buna rağmen topla doğru oynadığımız ve rakip kaleye etkili gittiğimiz önemli aksiyonlar sergiledik. Bu kritik ve önemli galibiyetten dolayı çok mutluyum" dedi.

"ROTASYONA GİTTİK"

Takımın taktiksel kurgusunu, yapılan rotasyonu ve sahadaki pozisyon alma detaylarını analiz eden Buruk, "Sakatlıklar, yorgunluklar ve milli takım dönüşü gibi sebeplerle, bir önceki maça kıyasla kadroda rotasyona gittik. Trabzon'da oynadığımız oyunla bugünkü oyunumuz arasında farklılıklar vardı. Maça iyi başladık ve zorlu deplasmandan üç puanla ayrıldık. Rakibimiz top bizdeyken 3-4-1-2, kendilerindeyken ise 5-2-1-2 şeklinde bir dizilişle sahada yer aldı. Biz de buna uygun olarak 4-3-3 formasyonunu tercih ettik. Lemina'yı savunmanın önünde konumlandırarak bekleri daha derinde topla buluşturmaya çalıştık. Rakibin baskısını kırdığımız anlarda oldukça etkili olduk. Kanat oyuncularımızın çizgiye basarak oyunu genişletmesi, bloklar arasında İlkay ve Asprilla'nın topla buluşması hücum zenginliğimizi artırdı. Sane'nin çizgi oyunu ve Sallai'nin koşuları bize önemli pozisyonlar getirdi. Savunma anlamında ise ceza sahası içinde stoperlerimizin rakiple mutlaka temas hâlinde olmasını istiyoruz. Trabzon maçında ve bugün yediğimiz gollerde savunmacılarımızın rakibe uzak kaldığını gördük. Rakibe dokunmadığınızda her zaman dezavantajlı duruma düşersiniz. Ligin en uzun boylu takımlarından birine karşı iki duran top golü bulduk. Bu durumu sadece boy farkıyla açıklayamayız; doğru pozisyon almak, rakibi engellemek ve vuruş şansı tanımamak bu tür organizasyonlarda belirleyici faktörlerdir" diye konuştu.

"OSIMHEN'İN HAFTA SONU OYNAMASI ZOR"

Hakem kararları hakkındaki görüşlerini aktaran, oyuncu değişiklikleri ile sakat oyuncuların son durumları hakkında bilgi veren Buruk, "Barış yerdeyken oyunun başlatılması ve kartın kime gösterildiği konusunda hem ben hem de oyuncum büyük şaşkınlık yaşadık. Genç hakemlerimizde bu tür anlaşmazlıklar olabiliyor. Oyuncu değişikliklerimizi ise sakatlıklar ve taktiksel ihtiyaçlar belirledi. Yunus sakatlığı sebebiyle antrenmanlara çıkamamıştı, kadroya dâhil ettik ancak sadece acil bir ihtiyaç durumunda kullanmayı planladık. Parmağındaki sakatlığa rağmen Trabzonspor maçında oynayan Lang'ı, bugünkü maçın yüksek temaslı geçeceğini öngörerek dinlendirdik ve fiziksel mücadeleye daha hazır olan Sallai'yi tercih ettik. Torreira'nın arka adalesinde ağrıları vardı, bu yüzden orta sahaya savunma yönü kuvvetli olan Lemina ile başladık. Hücumda ise Barış'ı merkeze çekerek rakip savunmaya karşı onun hızından faydalanmayı amaçladık. Sara sakatlıktan yeni dönmüştü, onu da oyunun ilerleyen bölümlerinde değerlendirdik. Genel olarak topa sahip olacağımız ve fiziksel mücadeleye karşılık verebileceğimiz bir yapı oluşturduk ve planlarımız tuttu. Sakatlığı bulunan Osimhen ise takımdan ayrı koşulara başladı. Hafta sonu oynaması zor görünüyor ancak tedavi sürecinin gidişatına göre Gençlerbirliği veya Fenerbahçe maçlarında kadroda yer alma ihtimali bulunuyor" ifadelerine yer verdi.

"HAİNLER VAR"

Basına sızdırılan maç kadroları konusundaki rahatsızlığını dile getiren Buruk, "Son olarak değinmek istediğim oldukça önemli bir konu var. Medya mensupları olarak Galatasaray'ı yakından takip ediyorsunuz ancak içeriden birilerinin sürekli olarak maç kadrolarını dışarı sızdırmasından büyük rahatsızlık duyuyoruz. Bu süreçte zaman zaman Metehan gibi uzun süredir takımda olmayan oyuncuların üzerine bile suç atılmaya çalışılıyor. Özellikle Kaya Temel isimli gazetecinin sürekli içeriden bilgi alması ve ilk 11'imizin dışarı aktarılması kabul edilemez bir durum. Haberciliğe saygı duyuyorum ancak bu yapılan, Galatasaray takımına karşı açık bir hainliktir. Rakiplerimiz sızdırılan bu kadrolara göre hazırlık yapıyor ve haksız avantaj elde ediyorlar. Bugünkü gibi tahmin edilmesi imkânsız olan bir kadro bile maç öncesinde dışarı sızdırıldı. Tahmin edilen kadroları anlayışla karşılıyorum ancak Avrupa maçları da dâhil olmak üzere her hafta net ilk 11'imizin servis edilmesi içerideki büyük bir soruna işaret ediyor. Ekibimizle ve oyuncularımızla bu konuyu detaylıca görüşeceğiz. Bizi içeriden kimin sattığını, takımın sırlarını kimin dışarı aktardığını tespit edip gerekli önlemleri alacağız. Rakiplerimizin bilgilenmesini engellemek adına gerekirse son antrenmanlarda as kadroyu denemeyeceğiz. İçimizde Galatasaray'a zarar vererek takımın gizli kalması gereken bilgilerini dışarı çıkaran hainler var ve bu kişileri mutlaka bulup gereken çözümü üreteceğiz" diyerek sözlerini tamamladı.