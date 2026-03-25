İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Dünya Kupası sözleri: Bunları yenemiyorsak Amerika'ya gitmeyelim

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımımızın Romanya ile oynayacağı maçı ve Dünya Kupası şansını değerlendirdi.

TRT Spor'a konuşan Hacıosmanoğlu, Dünya Kupası'na gitmek için ellerinden geleni yapacaklarını belirtti.

"ÇOK GÜZEL BİR KURA ÇEKTİK"

Başkan Hacıosmanoğlu, daha sonra Dünya Kupası grupları için oldukça iyi bir kura çektiklerini söyledi.

TFF Başkanı, "Hep söyledim, bazı arkadaşlar alınıyor ama kimseye karaktersiz demiyorum, çok iyi bir takımımız var kalite ve karakter yapısı olarak. Her şeyi hak ediyorlar. Çok güzel bir kura çektik Amerika'da. Cenabıallah, şu iki maçı kazasız atlatmayı nasip etsin." dedi.

"YENEMİYORSAK AMERİKA'YA GİTMEYELİM"

Türkiye'nin rakipleri hakkında konuşan Hacıosmanoğlu, "Büyük konuşmak iyi bir şey değil ama Romanya, Kosova ve Slovakya... Bunları yenemedikten sonra da Amerika'ya da gitmeyelim yani." ifadelerini kullandı.