Okan Buruk, Konyaspor maçının 11'ini belirledi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sezonu mağlubiyetle açan ve ilk haftada deplasmanda Alman takımı Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilen Galatasaray'da gözler Süper Lig'e çevrildi.
Sarı-kırmızılı ekip, 6'ncı haftanın kapanış maçında 22 Eylül Pazartesi günü Konyaspor'u ağırlayacak.
Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, sahaya süreceği 11'i büyük oranda belirledi.
OKAN BURUK'UN BELİRLEDİĞİ İLK 11
TRT Spor'un haberine göre; sarı-kırmızılı ekipte kaleyi Uğurcan Çakır koruyacak.
Savunmanın sağında Wilfried Singo, solunda Eren Elmalı'nın forma giymesi bekleniyor.
Stoper ikilisinde ise Davinson Sanchez-Abdülkerim Bardakcı'ya görev düşecek.
Orta saha kurgusunda farklı seçenekler üzerinde duruluyor.
Bu kapsamda Lucas Torreira- Gabriel Sara ikilisinin önünde İlkay Gündoğan'a şans verilebileceği belirtiliyor.
Kanatlarda Leroy Sane ve Yunus Akgün görev yapacak.
İleri uçtaysa riske edilmesi düşünülmeyen Victor Osimhen'in yerine Barış Alper Yılmaz sahada olacak.