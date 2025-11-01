Okan Buruk, maç sonu hakemin elini sıkmadı

- Galatasaray ile Trabzonspor arasındaki maç 0-0 sona erdi.
- Okan Buruk, hakem Cihan Aydın'ın elini sıkmadı ve bu hareketi maç sonuna damga vurdu.
- Galatasaray taraftarları da hakemlere tepki gösterdi.
Süper Lig'in 11. haftasında lider Galatasaray ile en yakın takipçisi Trabzonspor karşı karşıya geldi.
Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde oynanan mücadele golsüz sona erdi.
CİHAN AYDIN'IN ELİNİ SIKMADI
Karşılaşmaya maç sonunda Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un hakem Cihan Aydın'a yaptığı hareket damga vurdu.
Maç içinde hakemin kararlarına birçok kez sinirlenen Okan Buruk, maç sonunda orta alana yürüyerek maçın yardımcı hakemleriyle el sıkıştı.
Deneyimli hocanın, maçın orta hakemi Cihan Aydın'ı görmezden gelerek elini uzatmadığı görüldü.
TARAFTARLARDAN DA TEPKİ VAR
Öte yandan Galatasaraylı taraftarlar da karşılaşmanın hakemine maç sonunda büyük tepki gösterdi.
Tribünler, hakem dörtlüsüne stat tüneline yürüdükleri anlarda ıslıklı protesto gerçekleştirdi.