Okan Buruk: Osimhen transferinde sona yaklaştık

Galatasaray, yeni sezon için çalışmalarını Avusturya'da kampa girerek sürdürüyor.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörü Okan Buruk, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Buruk, Nijeryalı golcü Victor Osimhen ve diğer transfer çalışmalarıyla ilgili konuştu.

"OSIMHEN'DE SONA GELDİK"

Osimhen transferinde sona yaklaştıklarını belirten Buruk, "Tüm transfer durumumuz, Osimhen ile alakalıydı. Önemli bir orada bütçe var. Bu bütçeden sonra nereye, ne kullanabileceğiz. Onu bekledik, ondan sonra diğer transferlerle ilgili düşüncemiz belli olacak." dedi.

"LİG BAŞLADIKTAN SONRA DA AKSİYONLAR OLACAK"

Yabancı sayısında zorlanacaklarını söyleyen Buruk, "Yabancı olarak kimleri alacağız? Sezon başladıktan sonra transfere bitene kadar önemli bir süreç var. 8 Ağustos'ta lige başlıyoruz, transfer 12 Eylül'de bitiyor. Şampiyonlar Ligi listesi 2 Eylül'de verilecek. Lig başladıktan sonra da aksiyonlar olacak. Hem planlarımızı yapıyoruz hem istediğimiz, bize katılacaklar var hem belirlediğimiz mevkiler var." şeklinde konuştu.

"TÜM TRANSFER DURUMUMUZ ONUNLA ALAKALIYDI"

Okan Buruk'un sözleri şu şekilde:

Osimhen ile ilgili çok olumlu gidiyor. Sona doğru yaklaştık. Bir an önce bitmesini bekliyoruz. Osimhen tarafından olumluydu. Napoli tarafı da olumlu. Kısa sürede sonuçlanmasını bekliyoruz. Tüm transfer durumumuz, Osimhen ile alakalıydı. Önemli bir orada bütçe var. Bu bütçeden sonra nereye, ne kullanabileceğiz. Onu bekledik, ondan sonra diğer transferlerle ilgili düşüncemiz belli olacak. Düşündüğümüz mevkiler olacak. Oyuncu elimizden çıkartmamız gerekecek. Düşündüğümüz transferler olacak. Önceliğimiz Osimhen ve kaleci.

"OYUNCU SATIP BÜTÇE YARATMAMIZ GEREKİYOR"

Transfer konusunda karar vereceğiz. Bu hazırlık kampı, maçları en önemli özelliklerinden biri oyuncularımızın durumlarını görmek, kadro yapılanması için... Zorlanacağımız yer yabancı sayısı. Yabancı olarak kimleri alacağız? Sezon başladıktan sonra transfere bitene kadar önemli bir süreç var. 8 Ağustos'ta lige başlıyoruz, transfer 12 Eylül'de bitiyor. Şampiyonlar Ligi listesi 2 Eylül'de verilecek. Lig başladıktan sonra da aksiyonlar olacak. Hem planlarımızı yapıyoruz hem istediğimiz, bize katılacaklar var hem belirlediğimiz mevkiler var. Kime teklif gelecek, kimle devam edeceğiz uzun da bir süre var. 1 günde karar vermeyeceğiz. Burada da hiç düşünmediğimiz oyuncularla ilgili gelen teklifler olabilir. Oyuncu satmamız gerekiyor. Bu çok net. Bütçe yaratmamız gerekiyor ki bundan sonraki transferler için harcayalım.

"GELECEK TEKLİFLERE GÖRE DEĞERLENDİRECEĞİZ"

Hiç isim vermedik. Tüm oyunculardan memnunuz. Gelecek tekliflere göre değerlendirme yapılacak. Elimizdeki kadro güçlü. Yabancı sayısı önemli olacak. Gelecek tekliflere göre değerlendirme yapacağız.

TRANSFERE YALANLAMA

Son olarak Ahmetcan Kaplan transferini yalanlayan ve önceliklerinin Osimhen ile kaleci olduğunu işaret eden Buruk, "Şu anda böyle bir düşüncemiz yok. Elimizde Arda, Metehan gibi iki tane çok gerçekten ileriye dönük hizmet edebilecek oyuncular var. Özellikle bir kaleci daha kadromuza katıp oradaki eksikliğimizi gidermek istiyoruz. Lig başladıktan sonra da transferde aksiyonlarımız olacak. Planlamamızı yapıyoruz. Elimizdeki oyuncuları da değerlendireceğiz." dedi.