Galatasaray, Türkiye Kupası Çeyrek Final maçında deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmayı değerlendiren Okan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

‘MOURİNHO’NUN FİZİKSEL HAREKETİNİ DOĞRU BULMUYORUM’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun maç sonunda kendisine yaptığı müdahaleyi doğru bulmadığını aktaran Okan Buruk, şu şekilde konuştu:

Kendisi hakkında yapılan eleştiriler hakkında da konuşan Buruk, şunları dedi:

‘ZOR BİR DEPLASMAN’

Fenerbahçe deplasmanının zor olduğuna değinen Okan Buruk, şu sözleri kullandı:

Burası zor bir deplasman. Fenerbahçe takımı, taraftarı ve stadyumunun etkileyici bir performansı var. Burada oynamak kolay değil. Biz de plan ve oyun gücüyle gelmeye çalışıyoruz. Son senelerde böyle devam ediyor. Burada maç kazanmak pozitif yönde etkiliyor. Bugün de kafamızda her şeyi düşündük. Rakibimizi iyi tanımamız avantajlarımızdan biri.

‘ASLOLAN GALATASARAY VE GALATASARAY’IN BAŞARISI’

Ligde sona eren bir şey olmadığını söyleyen Okan Buruk, şu şekilde konuştu:

Bu hafta sonu maçımız yok. Rakibimiz Trabzonspor ile oynayacak. Burada rakibimizin alacağı sonuç önemli. Şu an 6 puan öndeyiz. Bizim de sonraki hafta Samsunspor ile deplasman maçımız var. Aynı istekle o maça hazırlanmamız gerekiyor. Çok fazla maçın etkisinde kalmadan dinlenerek bir sonraki maça hazırlanmamız gerekiyor. Ligle ilgili şu an henüz bir şey sona ermedi. Başkanımız ve yöneticilerimiz bana her zaman destek veriyorlar. Bazen tek başıma bütün eleştirileri almaya çalışıyorum. Galatasaray için bunları karşılayacak güce sahibim. Aslolan Galatasaray ve Galatasaray’ın başarısı.