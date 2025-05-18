Okan Buruk şampiyon oldu, 21 teknik adam görevinden ayrıldı

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19 takımın kıyasıya yarış verdiği 2024-2025 sezonunda şampiyonluğa Galatasaray ulaştı.

Üst üste üçüncü kez mutlu sona ulaşan sarı-kırmızılılar, ligdeki 25. zaferini yaşayarak 5. yıldızı taktı.

TEKNİK ADAMLARI GÖLGEDE BIRAKTI

Galatasaray’ın şampiyonluğundaki mimarı ise Okan Buruk oldu.

Teknik direktörlük kariyerinin dördüncü lig şampiyonluğuna ulaşan başarılı isim, birçok çalıştırıcıyı gölgede bırakmayı başardı.

21 ÇALIŞTIRICI AYRILDI

Buruk’un ipi göğüslediği Süper Lig'de 2024-2025 sezonunda tam 21 teknik direktör görevlerinden ayrıldı.

4 çalıştırıcıya şans veren Adana Demirspor ise en çok teknik adam değiştiren takım oldu.

SÜPER LİG'DE YAŞANAN AYRILIKLAR

Sezonun ilk vedası Abdullah Avcı'dan geldi. Trabzonspor, Avcı'yı görevden aldı ve yerine Şenol Güneş'i getirdi.

İkinci ayrılık ise Hatayspor'da yaşandı. Özhan Pulat'la yollarını ayıran Hatay ekibinde Rıza Çalımbay dönemi başladı.

Sezona Michael Valkanis'le başlayan Adana Demirspor, Yunan hoca ile vedalaşıp görevi yardımcı antrenör Serkan Damla'ya teslim etti.

Kayserispor'da ise Burak Yılmaz dönemi fazla uzun sürmedi. Sarı-kırmızılılar, Yılmaz'ın yerine göreve Sinan Kaloğlu'nu getirdi.

Bodrum FK'yı Süper Lig'e taşıyan İsmet Taşdemir de görevinden ayrıldı. Ege temsilcisi, teknik direktörlük görevini Volkan Demirel'e verdi.

Konyaspor ise Ali Çamdalı'yla yollarını ayırdı ve görevi bir başka yerli teknik adam Recep Uçar'a verdi.

Kasımpaşa Kulübü'nde de Sami Uğurlu ile yola devam edilmedi. İstanbul ekibi Uğurlu'nun ardından teknik direktörlüğe Hakan Keleş'i getirdi.

Alanyaspor'da da bir ayrılık gerçekleşti ve Fatih Tekke dönemi sona erdi. Akdeniz ekibi Tekke'nin yerine Sami Uğurlu'yu getirdi.

Adana Demirspor'da bir teknik adam değişikliği daha yaşandı ve Serkan Damla'nın yerine göreve Mustafa Dalcı başladı.

Sezona Süper Kupa zaferiyle başlayan Beşiktaş'ta ise sürpriz bir veda yaşandı ve Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verildi. Hollandalı çalıştırıcı, koltuğunu Ole Gunnar Solskjaer'e bıraktı.

Sivasspor Kulübü'nde ise Bülent Uygun'la yollar ayrıldı. Kırmızı-beyazlılar, Uygun'un ardından teknik direktörlüğe Ömer Erdoğan'ı getirdi.

Hatayspor'da Rıza Çalımbay dönemi kısa sürdü. Hatay ekibi Çalımbay'la yollarını ayırdı ve takımı Murat Şahin'e emanet etti.

Sezona Alex de Souza ile başlayan Antalyaspor'da görev değişimi yaşandı. Antalya temsilcisi, Alex'in yerine göreve Emre Belözoğlu'nu getirdi.

Kayserispor Kulübü, bir değişikliğe daha gitti ve Sinan Kaloğlu'nu görevine son verdi. Sarı-kırmızılılar, göreve ise Sergej Jakirovic'i getirdi.

Mustafa Dalcı'yla da yola devam edemeyen Adana Demirspor, son değişikliğini teknik direktör Mustafa Alper Avcı ile yaptı.

Kasımpaşa'da da ikinci değişiklik yaşandı ve Hakan Keleş'in yerine göreve Burak Yılmaz başladı.

Bodrum FK'da da Volkan Demirel dönemi uzun ömürlü olmadı. Yeşil-beyazlılar, Demirel'in ardından takımın başına Jose Morais'i getirdi.

Sivasspor, bir teknik adam değişikliğine daha gitti ve Ömer Erdoğan'ın yerine Rıza Çalımbay'a göre verdi.

Trabzonspor, efsane ismi Şenol Güneş'le vedalaştı ve Alanyaspor'dan ayrılan Fatih Tekke'yi takımın başına getirdi.

Alanyaspor'da da Sami Uğurlu'yla yollar ayrıldı. Turuncu-yeşilliler, Uğurlu'nun ardından Joao Pereira'ya şans verdi.

Süper Lig'deki son teknik direktör ayrılığı ise Gaziantep FK'da oldu. Gaziantep ekibi, Selçuk İnan ile vedalaştı.