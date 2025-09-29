Abone ol: Google News

Okan Buruk, Victor Osimhen'in son durumu hakkında konuştu

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Victor Osimhen’in Liverpool karşılaşmasında forma giyip giymeyeceğine dair açıklamalarda bulundu. Buruk, "Osimhen antrenmanlara devam etti. Bugünkü antrenmanda da durumunu göreceğiz ve karar vereceğiz" dedi.

Yayınlama Tarihi: 29.09.2025 11:39

Galatasaray'ın yarın Liverpool ile oynayacağı maç öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Buruk'a, Victor Osimhen'in sakatlık durumu ve yarınki maçta sahada olup olamayacağı soruldu.

OSIMHEN SORULDU 

Tecrübeli hoca, Osimhen'in antrenmanlara devam ettiğini söyledi.

Bugünkü antrenmanda Nijeryalı oyuncunun durumunu bir kez daha göreceklerini söyleyen Buruk, kararın bu doğrultuda alınacağını belirtti.

"BUGÜNKÜ ANTRENMANDA DURUMUNU GÖRECEĞİZ"

Osimhen'in Alanyaspor maçında oyuna girmesinin kendileri için pozitif bir durum olduğunu da sözlerine ekleyen Okan Buruk'un konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde:

"Osimhen antrenmanlara devam etti. Bugünkü antrenmanda da durumunu göreceğiz ve karar vereceğiz. Tabii ki son maçta 10 dakika da oynaması bizim için iyi oldu."

