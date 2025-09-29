Okan Buruk, Victor Osimhen'in son durumu hakkında konuştu

Galatasaray'ın yarın Liverpool ile oynayacağı maç öncesinde sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü Okan Buruk, açıklamalarda bulundu.

Teknik Direktör Buruk'a, Victor Osimhen'in sakatlık durumu ve yarınki maçta sahada olup olamayacağı soruldu.

OSIMHEN SORULDU

Tecrübeli hoca, Osimhen'in antrenmanlara devam ettiğini söyledi.

Bugünkü antrenmanda Nijeryalı oyuncunun durumunu bir kez daha göreceklerini söyleyen Buruk, kararın bu doğrultuda alınacağını belirtti.

"BUGÜNKÜ ANTRENMANDA DURUMUNU GÖRECEĞİZ"

Osimhen'in Alanyaspor maçında oyuna girmesinin kendileri için pozitif bir durum olduğunu da sözlerine ekleyen Okan Buruk'un konuyla ilgili ifadeleri şu şekilde: