Okan Buruk: Yine hep beraber başaracağız

Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, ilk yarısını 0-0 berabere tamamladığı müsabakadan 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı.

SERİ SONA ERDİ

Bu sonuçla şampiyonluk yarışında kayıp yaşayan Galatasaray'ın ligdeki yenilmezlik serisi de sona erdi.

Konya müsabakasından önce son olarak 12. haftada Kocaelispor'a 1-0 kaybeden sarı-kırmızılılar, daha sonra çıktığı 10 mücadelede 8 galibiyet, 2 beraberlik almıştı.

Konyaspor'a karşı alınan yenilgiyle de Galatasaray, ligde 10 maç sonra kaybetti.

Galatasaray, böylece Süper Lig'de bu sezonki 2. yenilgisini aldı. Sarı-kırmızılılar bu 2 mağlubiyeti de dış sahada yaptığı karşılaşmalarda yaşadı.

BİRLİK VURGUSU

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor mağlubiyetinin ardından gece yarısı havalimanında takımı bekleyen taraftarlarla bir araya geldi.

Karşılaşma sonrası saat 01.40'a kadar havalimanında bekleyen sarı-kırmızılı taraftarlara seslenen Buruk, birlik ve beraberlik vurgusu yaptı.

"HEP BERABER BAŞARACAĞIZ"

Tecrübeli teknik adam, "Yine hep beraber başaracağız, ne yaparlarsa yapsınlar hep beraber başaracağız!" ifadelerini kullandı.

"ŞAMPİYON YİNE GALATASARAY OLACAK"

Öte yandan Galatasaray Kulübü'nün resmi hesabı, taraftarın takımı karşıladığı anları resmi hesabı hesabından paylaştı ve "Hiçbir güç hedefimize engel olamayacak, şampiyon yine Galatasaray olacak!" notunu düştü.