Okan Buruk'a jest! Maaşına zam yapılıyor

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Süper Lig'in 36. haftasında Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nde Kayserispor'u 3-0'lık skorla yenerek şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Üst üste 3 toplamda da 25. kez mutlu sona ulaşarak 5. yıldızı takan sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk'a jest yapılacak.

Sezonu çifte kupayla tamamlayan başarılı teknik adamın maaşına zam yapılması planlanıyor.

ZAM YAPILACAK

Milliyet'in haberine göre; Galatasaray Yönetimi, başarılı teknik adama yüzde 50 oranında zam yaparak, yeni sezonda Buruk'un 4.5 milyon euro kazanmasını sağlayacak.

FEDAKARLIK YAPMIŞTI

Göreve ilk geldiği sezon boş sözleşmeye imza atan ve mali anlamda büyük bir fedakarlık yapan Okan Buruk'a kulübün bir jest hazırlığında olduğu öğrenildi.

Başkan Dursun Özbek'in, Buruk'tan oldukça memnun olduğu ve onu uzun yıllar takımın başında görmek istediği belirtildi.

KAZANDIĞI ÜCRETLER

Okan Buruk, 2022-2023 sezonunda net 17 milyon TL, ikinci sezonunda ise 20 milyon TL maaş almıştı.

İki şampiyonluğun ardından yapılan yeni sözleşmeye göre bu sezon 110 milyon 250 bin TL kazanacağı açıklanmış, ikinci yıl için ise ÜFE-TÜFE ortalaması baz alınarak artış yapılacağı duyurulmuştu.

2 YILLIK YENİ KONTRAT

Başkan Dursun Özbek'in görev süresi önümüzdeki sezon sona ererken, kulislerde Buruk'la 2 yıllık yeni bir kontrat yapılacağı konuşuluyor.

Özbek'in camiadan gelen "devam et" taleplerine henüz net yanıt vermediği, ancak yeniden aday olması halinde Buruk'un takımın başında kalmasını istediği ifade edildi.