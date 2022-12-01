Okan Buruk'tan gündeme ilişkin açıklamalar

Galatasaray'da Okan Buruk, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başarılı hoca, "İlk transferlerimiz, kendi içimizdeki oyuncular olacak" dedi.

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Deneyimli hoca yaptığı açıklamada, "Yakaladığımız ivmeyle devam etmek isterdik ama tekrar lig başladıktan sonra aynı çıkışı devam ettireceğiz. Tek korkum, milli takıma giden oyuncuların sakatlık yaşamaması. Kendi içimizdeki antrenmanlarda da bir şanssızlık olmamasını dilerdim." ifadelerini kullandı.

Icardi ve sakatlık açıklaması

İşte Okan Buruk'un sözlerinden öne çıkanlar:

"Maalesef Sergio'nun bileği döndü. Icardi, topuk pası verirken arka adalesinde zorlanma oldu. Bugün durumu belli olacak. Rashica'nın kalan bir ağrısı vardı, hala devam ediyor. Emre, Ross ve Hamza'nın sakatlıkları vardı. Maalesef şu an onu yaşıyoruz. Lig başladıktan sonra milli oyuncular aramıza katıldıktan sonra en iyi şekilde hazırlanacağız."





"İlk amacım transfer değil"

"Transfere hazırlık yapılıyor. Ne olacak, önümüze ne çıkacak bilmiyoruz. İlk transferlerimiz, kendi içimizdeki oyuncular olacak. Bu kamp ve hazırlık maçlarında oyuncularımızı göreceğiz. Geniş kadroda az şans verdiğimiz oyuncular olacak. Kendini net olarak gösteremediler, akademiden gelen genç oyuncular var.

Belki transfere kalmadan oynayacak oyuncularla transferi yapacağız. Transfere hazırlık yapıyoruz elbette. Kadromuzu güçlendirmek için her zaman çalışmalar yapıyoruz. Ekibimizle beraber çalışmalar devam ediyor. Kadro geniş olduğu için ilk düşüncem transfer değil, elimdeki oyuncuları değerlendirmek."





"Yunus'a güveniyorum"

"Kerem önemli. Yunus önemli. Yunus'u kendi performansına getirmek istiyoruz. Yanındaki oyuncuların performansı da çok önemli. Ben Yunus'a çok güveniyorum. Bu hazırlık kampına çok motive geldi. Beklentimiz çok yüksek."

"Umarım şampiyon oluruz"

"Galatasaray, şampiyonluk yolunda en iddialı takımlardan biridir. Geçen sene ligi 13. sırada bitirmiş bir takım vardı. Takım üzerinde etkileri net şekilde vardı. Bu sene, farklı bir sene. Şampiyonluk yolunda elimizden geleni yapacağız. Umarım şampiyon oluruz."