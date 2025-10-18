Okan Buruk'tan hakem eleştirisi!

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Galatasaray, Süper Lig’in 9’uncu haftasında deplasmanda konuk olduğu Başakşehir’i 2-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, puanını 25 yaptı. Başakşehir ise 6 puanda kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"RİSKLİ DURUMA SOKTU"

Buruk, sözlerine şöyle başladı:

İlk yarı rakip topun arkasına geçti. Baştan çözemesek de sonra ürettik. Zemin çok kaygandı, iki takım için de zordu. Ürettik, ilk yarı sonlarına doğru skoru bulduk. İkinci yarı ofansif anlamda rakibin hamleleri oldu. Çok fazla sarı gördük ilk yarıda. Bu da riskli duruma soktu oyuncularımızı.

"3'Ü BULABİLİRDİK"

Okan Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

Bugün daha dinlenik, bizle daha çok çalışmış arada oyuncularla başladık. 70'te değişiklikler yaptık. Rakibimizin zorlamaları oldu ama net kaçırdığımız pozisyonlar vardı. 3'ü bulup maçı bitirebilirdik.

"3 PUAN DEĞERLİ"

3 puanın değerli olduğunu belirten Okan Buruk, şu değerlendirmeyi yaptı:

İyi bir takıma karşı kazandık. İyi kurulmuş bir kadro var, Göksel Başkan'ı tebrik etmek lazım. Lige göre çok iyi bir kadro. Çok başarılı olacaklar. Nuri Hoca'nın da iyi bir teknik adam olacağını düşünüyorum. İyi bir kadro, iyi bir takıma karşı, zor bir deplasmanda 3 puan almak değerli.

"İYİ İŞ ÇIKARDIK"

İyi iş çıkardıklarını söyleyen Buruk, şu açıklamayı yaptı:

Gol beklentimiz, rakip ceza sahada topla buluşmalarımız iyiydi. Bu dönem için çok fazla değişiklik vardı 11'de. Buna rağmen iyi iş çıkardık.

LEROY SANE

Leroy Sane ile ilgili olarak Buruk, şu görüşleri paylaştı:

Leroy Sane'den beklentimiz çok yüksek. Bu hazırlık dönemini çok iyi geçirdi. Bu maç öncesi Leroy çok hazırdı. Antrenman performansıyla, bugünkü performansı birebir eşleşti. Adaptasyon süreci yaşadı. Sara da iyi oynadı. Genel, bütün oyuncular iyi oynadı. Kaan iyi işler yaptı.

"OLUMLU BİR MAÇ"

Maçın olumlu geçtiğini belirten Okan Buruk, şu sözleri sarf etti:

Bir sonraki maç için gerçekten bu galibiyet moral oldu, bir yandan da birçok oyuncumuz dinlenmiş, daha az süre alan oldu. Milli takımda yıprananlar oldu. Genel anlamda olumlu bir maç.

HAKEM PERFORMANSI

Hakem Atilla Karaoğlan hakkında konuşan Buruk, şu ifadeleri kullandı:

İki takım için en büyük zorluk... Atilla Hoca... İki takımın kulübesini, taraftarını, herkesi zorladı Atilla Hoca. Allah herkese sabır versin.

BODO/GLIMT MAÇI

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Bodo/Glimt maçı hakkında Buruk, şunları dedi: