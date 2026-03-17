Okan Buruk'tan Leroy Sane kararı: Liverpool'a karşı sahada!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Liverpool deplasmanında sağ kanatta değişime gidecek.

Barış Alper’i Lang’ın yerine sol kanada çekmeyi düşünen Buruk, Leroy Sane’yi ilk 11’de görevlendirecek.

SANE'Yİ LIVERPOOL'A HAZIRLIYOR

Alman yıldızdan İngiltere döneminde Liverpool’a karşı sergilediği etkili performansların bir benzerini daha bekleyen tecrübeli çalıştırıcı, özellikle kontrataklarda Sane’den gol veya asist katkısı almayı umuyor.

'TECRÜBENLE FARK YARAT'

Sane’nin Şampiyonlar Ligi tecrübesiyle baskı altında sakinliğini korumasını da isteyen Buruk oyuncusuna güvenini antrenmanlarda da gösteriyor.

TURU GETİREBİLECEK İSİMLERDEN

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde ağları sarsamayan (2 asist) Sane de Galatasaray ile ilk golünü Anfield’da atıp turu getirmeyi hedefliyor.