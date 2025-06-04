Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması: Yüzde 51 kalır

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Geçtiğimiz sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, yayıncı kuruluşa konuk oldu.

Victor Osimhen'in kalma ihtimaline ilişkin Okan Buruk, şunları söyledi:

Osimhen önemli. Pozitif olması, burayı çok sevmesi... Osimhen son maçtan sonra kimseyle vedalaşmadı. Gitme niyeti olsa davranışı farklı olurdu. Yüzde 51 kalır olarak görüyorum.

"SANTRAFOR İŞİMİZ OSİMHEN'E BAĞLI"

Okan Buruk ayrıca, "Bence sezonun en flaş ismiydi. Birçok takım Osimhen'i almak isteyecektir. Icardi sakatlıktan dönecek. Morata var, önemli karakter, ondan da memnunuz. Bizim santrafor işimiz Osimhen'e bağlı" şeklinde konuştu.

45 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Victor Osimhen, Galatasaray forması altında sergilediği etkileyici performansla dikkatleri üzerine çekmişti.

Tüm kulvarlarda 41 maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda 37 kez rakip fileleri havalandırdı ve 8 asist yaparak toplamda 45 gole doğrudan katkı sağladı.