Okan Buruk'tan paylaşım: Hedef 26

Süper Lig'de 13. bitirilen 2021-2022 sezonunun ardından göreve gelen teknik direktör Okan Buruk yönetiminde büyük bir çıkış yakalayan Galatasaray, sonrasındaki 3 sezon üst üste şampiyonluk ipini önde göğüsledi.

Bu sezona üst üste 4. kez mutlu sona ulaşma hedefiyle başlayan sarı-kırmızılılar son 3 müsabakaya büyük bir avantajla girdi.

SON 3 MAÇTA 4 PUAN YETECEK

Ligin 31. haftasındaki derbide en yakın takipçisi Fenerbahçe'yi 3-0 yenen sarı-kırmızılılar, rakibiyle puan farkını 7'ye çıkardı.

Okan Buruk'un öğrencileri kalan 3 müsabakada 4 puan alması halinde rakiplerinin skorlarına bakmaksızın şampiyonluğunu ilan edecek.

REKORA ORTAK OLACAK

Sarı-kırmızılılar, kalan haftalarda çok büyük bir hata yapmaması halinde üst üste 4, toplamda ise 26. kez şampiyonluğa ulaşacak.

Galatasaray, bunu başarması durumunda kendisine ait 1996-2000 arasındaki 4 sezon üst üste şampiyon olma rekoruna ortak olacak.

"HEDEF 26"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Tecrübeli teknik direktör, Fenerbahçe derbisindeki galibiyetin ardından sosyal medya hesabından 'Hedef 26' başlıklı bir paylaşım yaptı.

İşte dikkat çeken o paylaşım: