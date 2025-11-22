Okan Buruk ve Galatasaray'dan VAR eleştirisi!

Galatasaray, Süper Lig’in 13’üncü haftasında sahasında konuk ettiği Gençlerbirliği’ni 3-2 mağlup etti.

Bu sonucun ardından Galatasaray, iki maç sonra galibiyet aldı ve puanını 32 yaptı. Gençlerbirliği ise 11 puanda kaldı.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından önemli açıklamalarda bulundu.

"KEŞKE FORMA RENGİ AYIRT ETMEDEN HEPSİNE KARIŞSALAR"

Müsabakayı değerlendiren Buruk, "Her galibiyet bir mutluluktur ama oyuncu kaybetmeden mutluluk yaşayınca duygular daha çok oluyor. Maçın ilk yarısı şanssızdık, direkten dönen toplar vardı. Duran top sonrası yediğimiz bir golde geriye düştük. İkinci yarıda skor geldi. Kırmızı kart pozisyonu... Orada topa mı rakibe mi ayağını uzattı bunu yorumlayacaklardır ama VAR'ın karışmadığı başka pozisyonlar da vardı. Keşke forma rengi ayırt etmeden hepsine karışsalar." sözlerini sarf etti.

"ÖNEMLİ OLAN SAHA İÇİNDEKİ BİRLİKTELİK"

Kadro planı hakkında konuşan başarılı teknik adam, "Dönecek oyunculara bakacağız ama 3 gün sonra oynuyoruz. Bu anlamda zorlu olacak. Bugün İlkay'ı 30-40 dakika kullanırız gibi düşündüm. Sakatlıktan döndüğü için Lemina'nın yerine İlkay'ı atmak istemedim. Önemli olan saha içindeki birliktelik. Olmayan oyuncuyu aratmayacak şekilde mücadele gösterdi herkes. Sahaya 11 kişi çıktığımız sürece sıkıntı yaşamayacağız. Bunlar futbolun içinde var. Hem salı hem de önümüzdeki pazartesi günü en iyi şekilde buradan çıkacağız. Önemli olan buraları doğru şekilde oynamak." ifadelerini kullandı.

"SINGO BİRAZ ÜZGÜN ÇIKTI"

Son olarak Singo ve Lemina'nın sakatlığına değinen Okan Buruk, "Singo biraz daha üzgün çıktı. Singo'yu biraz daha stoper oynatmayı düşünüyordum. Sağ bekte gidip gelmek zor oluyor. Onun sakatlığı kötü gözüküyor. Lemina'da ufak tefek ağrılar olabiliyor. Onun durumuna bakacağız. İnşallah salıya onu yetiştiririz." dedi.

GALATASARAY'DAN DA TEPKİ

Galatasaray'dan da Gençlerbirliği maçının ardından VAR'a eleştiri geldi.

VAR hakemi Bülent Birincioğlu'na tepki gösterildi.

Sarı kırmızılılar, Göktan Gürpüz'ün Roland Sallai'nin bacağına vurduğu pozisyonu ve Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinde ayağına basıldığı görüntüleri paylaştı.

Galatasaray paylaşımına, "Gören VAR mı?" ifadelerini yazdı.