ESH Spor'dan Okan Buruk'a rotasyon sorusu

Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray evinde karşılaştığı Gençlerbirliği'ni 3-2'lik skorla mağlup etti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BU DÖNEM ZOR GEÇTİ"

Buruk, "Milli ara sonrasında bu dönem zor geçti. Maç öncesinde buna da şükür demiştim, sahaya çıkaracak iyi bir 11'imiz vardı. Bugün ilk yarı 2 sakatlık yaşadık, değişiklikler yaptık. Özellikle İlkay'ı 30-40 dakika düşünüyorduk. Icardi ile uzun bir süre ailevi nedenlerinden dolayı çalışamamıştık, ikinci yarı düşünüyorduk. 45 dakikadan fazla oynadı. Bugün bence kişilerden çok oynadığımız takım oyunu önemliydi. Kimin olduğunun çok fazla önemi yok. Çok ürettik, çok pozisyona girdik. Üretkenlik anlamında iyi maçlarımızdan biriydi. Şanssızlık, ilk yarıda girmeyen toplar oldu, kalemize ilk gelen şut gol oldu. Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Maç içi değişikleri hep düşündük. Sallai'yi de çıkarmayı düşünüyordum. Çünkü elimindeki tek sağ bek. Barış'ın biraz ağrısı oldu. Torreira sarı kart sınırındaydı. Sallai'nin kırmızı kartı o bölgede eksikliklerimizi maksimuma çıkardı. Oraya lig maçında çözüm bulmamız gerekecek. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Tek üzüleceğim şey 3-1 öndeyken, rakip 10 kişiyken yediğimiz gol. Oradaki rakibimizi kaleye bile yaklaştırmamız gerekiyor. Volkan hoca ve oyuncularını tebrik ediyorum, iyi mücadele ettiler. Yükselen bir çizgileri var" şeklinde konuştu.

"KADRO DAR DEĞİL"

Kadronun dar olup, olmamasıyla ilgili gelen soruya Buruk, "Kadro dar değil. Aldığınız performanslar önem kazanıyor. Bazılarından performans alıyorsunuz, bazılarından alamıyorsunuz. Kazım gibi ekstra bir oyuncu çıktı. Kazım bizim 3. sol bekimizdi. İyi çalıştı, iyi antrenman yaptı. Bugün ona şans verdim, iyi değerlendirdi. Her bölgede oyuncu alternatiflerimiz vardı. Aynı anda İlkay, Yunus sakatlandı. Bugün için de birçok oyuncumuz sakat. Zorlu bir fikstür oynuyoruz. Oyuncularımız milli takıma gidiyor. Çok fazla milli maç var. Her oyuncu hizmet ettiği milli takımlarında bazen bir yerine iki veriyorlar. Bunu Osimhen'in sakatlığında da gördük. Ama toparlanacağız. Devre arası için de bu iyi bir örnek oldu, hangi oyuncularla devam edeceğiz, kaç tane oyuncu alacağız. Kadromuzu devre arasında güçlendireceğiz. Sezon başında her mevkide birçok oyuncumuz vardı. Hangisi oynayacak diye bakıyorduk. Böyle bir şanssızlık olduğunda, hepsinin aynı anda sakatlandığını ön göremezsiniz. Her hoca çok fazla oyuncu almak ister. Birincisi oradaki süreleri doğru vermek, ikincisi ekonomik yanı var. Yaz transfer döneminde başkanımız sağ olsun, elinden gelenin fazlasını yaptı, çok önemli transfer yaptık. Çok önemli paralar harcadık. Oyuncu fiyatları normalin çok üstünde. Hepsini dengeli bir şekilde yapmanız lazım. Bu sene de ödeme anlamında her şey çok iyi gidiyor. Başkanımıza, yönetim kurulumuza teşekkür ederim. Bu anlamda en iyi dönemlerimizden birini yaşıyoruz. Şu anda eksikliklerimizi görüyoruz, devre arasında eksikliklerimizi tamamlayacağız" diye cevap verdi.

"OYNAMAYA HAZIR DEĞİLDİ"

Yusuf Demir'in performansını değerlendiren sarı-kırmızılıların teknik direktörü, "Yusuf da kafa olarak da belki bugün oynamaya hazır değildi. Uzun süre de oynamadı. Devre arasında da değiştirmemiz gerekiyordu. Hem o maça odaklanamadı, İlkay'ın 45 dakika oynayabileceğini düşündüğüm için o değişikliği yaptım. O da oynama şansını yakaladı. Daha iyi değerlendirebilirdi. Uzun süre de oynamadığı için belki bu anlamda hazır değildi. Hazır olan arkadaşları da vardı, Kazım gibi. Bu örnek de var" ifadelerini kullandı.

"GOL BEKLENTİMİZ 4'ÜN ÜZERİNDEYDİ"

Gençlerbirliği maçında çok üretken olduklarını belirten Okan Buruk, "Gol beklentimiz 4'ün üzerindeydi. Birinci golü atmak her zaman önemlidir. Oyun içerisinde daha güvenli hale getirir. Rakibimizin hiç beklemediğimiz anda gol bulması, gol atma telaşı bir bölümde oldu. 3-1 sonrası da bence rakibimizi kalemize yakınlaştırmamız gerekiyordu. Kalenin rakip fazla kişiyle geliyorsa da 4'ü, 5. golü atarsınız. Büyük takımın refleksi budur. Bunu yapamadık, 3-2 oldu" dedi.

"ÇOK FAZLA MAÇ OYNANIYOR"

Milli maçlarla birlikte sezon içerisinde çok fazla maç oynandığını aktaran Buruk, sözlerine şöyle devam etti:

Çok fazla maç oynanıyor. Sadece Galatasaray'da değil, bu milli arada birçok çok oyuncu sakatlandı. Futbolcular artık robot gibi görülüyor. Takımlardaki teknik direktörler için bu süreci yönetmek zor oluyor. Oyuncularımızın milli takımdaki ne yaptığını, nasıl antrenman yaptığını tabii ki dataları alıyoruz ama tam olarak bilemiyoruz. Milli takım dönüşleri hep zor oluyor. Bu dönemde de onu yaşıyoruz. Osimhen, Kaan'ın milli takımda sakatlanması, Ismail Jakobs'un maç sonrası antrenmanda ayağında ağrı hissetmesi, bunlar hep milli takımlardaki oyuncularımızın sakatlıkları. Lemina milli takımdaydı. Singo bizleydi, antrenmanları da iyi geçirmişti. Sağ bek oynadığında sprint sayısı daha fazla oluyor. Bu da tam toparlanmış oyuncu için sakatlık riskini arttırıyor. 4 seneye baktığımızda diğere takımlara göre çok fazla sakatlık yaşayan bir takım değiliz, Geçen sene AZ Alkmaar maçında 3 oyuncum sarı kart cezalısıydı. Orada bir çözüm bulamamıştık. Dönüşünde ocak ayında listelerle ilgili zorluklarımız olmuştu. Bu dönemlerde zorluk geçirdik. Bazen de hesap edemediğiniz sakatlıklar oluyor, geçen sene Icardi'nin çapraz bağ sakatlığı gibi. Bunlar elimizde değil. Dünyada bütün takımlarda aynı sıkıntılar var, sadece bizde değil.

"GÜNAY İLE BAŞLAYACAĞIMIZ MAÇLAR OLACAK"

ESH Spor muhabiri Hazal Palavar, Okan Buruk'a kaledeki rotasyon hakkında bir soru sordu.

Kalede Uğurcan Çakır yerine Günay Güvenç'e görev vermesiyle ilgili soruyu da cevaplayan 52 yaşındaki teknik adam, "Günay bu sezona çok iyi başlamıştı, çok iyi maçlar oynadı. Geçen sene zaman zaman bu rotasyonları yapmıştık. Günay'ı da hazır tutmamız gerekiyor. Bilemiyorsunuz, bundan sonraki maçlarda kaleci sakatlığı da olabilir, farklı bir şey de olabilir. Günay'a çok güveniyoruz, çok iyi oynadı. Takıma da saha içi ve saha dışı destek veriyor. Bu maçın doğru maç olduğunu düşündük. Gollerle ilgili zaten yapacağı bir şey yoktu. Rotasyon nedenimiz, Uğurcan'ın 3 gol sonra maça çıkacak olması. Günay'dan hem içinde hem saha dışında memnunuz. Günay, bu formayı da çok hak ediyor. Bundan sonraki dönemde Günay ile başlayacağımız maçlar olacak" diyerek sözlerini tamamladı.