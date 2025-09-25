Okan Buruk'tan Victor Osimhen kararı

Galatasaray'da durumu merakla beklenen Victor Osimhen, Şampiyonlar Ligi'ndeki büyük randevu ile sarı-kırmızılı formaya yeniden kavuşacak.
6 Eylül'de oynanan Nijerya-Burundi maçında sakatlanan Osimhen, sırasıyla Eyüpspor, Frankfurt ve Konyaspor maçlarını kaçırmıştı.
ALANYA MAÇINDA RİSKE EDİLMEYECEK
Nijeryalı oyuncu en son ise Rize maçında forma giymişti.
Süper Lig'de yarın oynanacak Alanyaspor maçı hazırlıklarını sürdüren Galatasaray'da Osimhen'in durumu netleşmeye başladı.
Buna göre Nijeryalı golcü, Alanyaspor deplasmanında riske edilmeyecek.
LIVERPOOL'A KARŞI SAHADA OLACAK
Osimhen, Liverpool maçına kadar izin yapmadan çalışacak, fizik olarak hazır hale gelecek.
27 Eylül Cumartesi gününden itibaren takıma katılacak olan ünlü forvet, 3 taktik idmanına katılıp Liverpool karşısında ilk 11'de sahada olacak.