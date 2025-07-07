Okan Özkan, Fenerbahçe'deki görevinden ayrıldı

Fenerbahçe, Futbol A Takımı Koordinatörü Okan Özkan’ın görevinden ayrıldığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, yedi yılı aşkın süredir çeşitli görevlerde bulunan Özkan’ın profesyonel kariyerine farklı bir yön vermek üzere ayrılık kararı aldığı belirtildi.

İSTİFA KARARI KABUL EDİLDİ

Yönetim kurulunun talebi kabul ettiğini belirten açıklamada, “Kulübümüze uzun yıllar emek veren Okan Özkan’a katkılarından dolayı teşekkür ediyor, kariyerinin yeni döneminde başarılar diliyoruz. Yolun açık olsun Okan Özkan” ifadeleri yer aldı.