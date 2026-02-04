Rasim Ozan Kütahyalı ve Oktay Derelioğlu değerlendirdi: Milan Skriniar'ın gündem olan hareketi...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Süper Lig’de Kocaelispor’a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup ederek ligdeki yenilmezlik serisini sürdürdü.

Fenerbahçe, 45+1’de Asensio’nun golüyle öne geçerken tribünlerden, futbolculara yabancı madde atıldı.

Gol sevinci sırasında Matteo Guendouzi’nin kafasına su şişesi isabet etti ve Milan Skriniar’ın tribünlere yönelik hareketi gündem oldu.

GOLDEN SONRA YAPTIĞI HAREKET GÜNDEM OLDU

Skriniar’ın yaptığı hareket sonrası Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) harekete geçti.

TFF, Milan Skriniar’ı tedbirli olarak PFDK’ya sevk etti.

Cezası henüz açıklanmayan Skriniar'ın hareketi, ESH Spor ekranlarında değerlendirildi.

Ensonhaber'in YouTube kanalında izleyicilerle buluşan Rasim Ozan Kütahyalı, Skriniar'ın hareketiyle ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

RASİM OZAN KÜTAHYALI: PASCAL NOUMA'DAN ÖZÜR DİLİYORUM!

Pascal Nouma’nın yıllar önce yaptığı hareket nedeniyle 7 ay men cezası alarak Türkiye'den ayrılmasını hatırlatan Kütahyalı, "Pascal Nouma’dan özür diliyorum. Skriniar’ın yaptığını yaptı futbol hayatı bitti, kovuldu. Skriniar yaptı, yapanın yanına kâr kaldı." dedi.

Skriniar'ın yaptığı hareketi tek kelimeyle rezalet olarak değerlendiren Kütahyalı, bu olayın kulüpçülüğe çekilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

Kütahyalı, konuya ilişkin, "Pascal Nouma’dan Türk futbolu adına özür dilememiz lazım. Icardi yapmıştı o da yanlış. Bu işin Galatasaray’ı, Beşiktaş’ı, Fenerbahçe’si yok. Skriniar’ın yaptığını başka şeyle örtmeyelim. Galatasaray-Fenerbahçe rekabetini bu saçmalığa dökmeyelim. Sevgili Nouma senden de özür diliyoruz." ifadelerini kullandı.

OKTAY DERELİOĞLU: YAKIŞTIRAMADIM, ÇOK TERBİYESİZCE BİR HAREKET

Kütahyalı'nın ardından Skriniar'ın hareketi, Oktay Derelioğlu'nun da gündemindeydi.

Skriniar'ın hareketini terbiyesizce bulduğunu söyleyen Derelioğlu, futbolcuların deplasman psikolojisine alışkın olması gerektiğine vurgu yaptı.

Derelioğlu, "Pascal Nouma vakası vardı, bunlar çok terbiyesizce şeyler. Futbolcular deplasmanda oynarken alışkın olacak. Atılan küfürlere, maddelere alışkın olacaksınız. Yanlışı yanlışla örtmeye çalışmış. Hiç yakıştıramadım, profesyonel bir oyuncu en güzel cevabı sahada verir zaten." şeklinde konuştu.