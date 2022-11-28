OLAYLI DERBİ! Göztepe -Altay maçı ne zamana ertelendi?

TFF 1. Lig'de oynanan Göztepe – Altay maçı sahada yaşanan olaylar nedeniyle tatil edildi. Peki Göztepe-Altay maçı ne zaman ertelendi, ne zaman oynanacak? İşte maçın yeni tarihi...

TFF 1. Lig'de 27 Kasım Pazar günü oynanan iki İzmir takımı Göztepe ve Altay derbisi sırasında hem saha hem tribün karıştı.

Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı, hastanelik oldu.

Aynı sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı.

Yaşanan olaylar nedeniyle TFF'den erteleme kararı geldi.

Maçın ertelenmesinin ardından ise Göztepe ve Altay taraftarları maçın hangi tarihe ertelendiğini araştırıyor. Peki, Göztepe – Altay maçı ne zaman oynanacak? Göztepe – Altay maçı ne zamana ertelendi? İşte detaylar…

Göztepe-Altay maçı ne zamana ertelendi?

Ertelenen Göztepe – Altay maçının ise tarihi ve saati henüz açıklanmadı.