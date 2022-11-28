Petrol
81.14
-3.07%
Euro
19.2892
-0.60%
Dolar
18.6207
-0.07%
Altın
1.047
-0.41%
Borsa
4874
0.00%
Bitcoin
308.192
-2.33%
BTXN Coin
5.80
0.00%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çok bulutlu 11 C

    OLAYLI DERBİ! Göztepe -Altay maçı ne zamana ertelendi?

    TFF 1. Lig'de oynanan Göztepe – Altay maçı sahada yaşanan olaylar nedeniyle tatil edildi. Peki Göztepe-Altay maçı ne zaman ertelendi, ne zaman oynanacak? İşte maçın yeni tarihi...
    • Haber Merkezi
    • 28.11.2022 - 08:58
    • Güncelleme : 28.11.2022 - 09:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    OLAYLI DERBİ! Göztepe -Altay maçı ne zamana ertelendi?

    TFF 1. Lig'de 27 Kasım Pazar günü oynanan iki İzmir takımı Göztepe ve Altay derbisi sırasında hem saha hem tribün karıştı.

    Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı, hastanelik oldu.

    Aynı sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Ozan'a saldırdı.

    Yaşanan olaylar nedeniyle TFF'den erteleme kararı geldi.

    Maçın ertelenmesinin ardından ise Göztepe ve Altay taraftarları maçın hangi tarihe ertelendiğini araştırıyor. Peki, Göztepe – Altay maçı ne zaman oynanacak? Göztepe – Altay maçı ne zamana ertelendi? İşte detaylar…

    OLAYLI DERBİ! Göztepe -Altay maçı ne zamana ertelendi? #1

    Göztepe-Altay maçı ne zamana ertelendi?

    Ertelenen Göztepe – Altay maçının ise tarihi ve saati henüz açıklanmadı.

    OLAYLI DERBİ! Göztepe -Altay maçı ne zamana ertelendi? #2

    OLAYLI DERBİ! Göztepe -Altay maçı ne zamana ertelendi? #3


    Amasya'da çakmak doldurulurken patladı; o anlar kameraya yansıdı
    3. Sayfa

    Amasya'da çakmak doldurulurken patladı; o anlar kameraya yansıdı

    İspanya - Almanya maçında Katarlı taraftarlar Mesut Özil posterleri açtı
    Futbol

    İspanya - Almanya maçında Katarlı taraftarlar Mesut Özil posterleri açtı

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!
    Advertorial

    Günde 10 dk. ayırarak günlük 300 dolar kazanıyor!

    Görüş Bildir