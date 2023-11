AA

Kariyerini TFF 2. Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Ankaraspor'da sürdüren 36 yaşındaki tecrübeli futbolcu Olcay Şahan, AA muhabirine Beşiktaş'tan Trabzonspor'a, "feda sezonu"ndan eski takım arkadaşı Burak Yılmaz'a kadar birçok konuda açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ın mali sıkıntılarından dolayı 2012'de ilan ettiği "feda sezonu"nda takımın önemli isimlerinden biri olan Olcay Şahan, o günlerle ilgili, şu ifadeleri kullandı:

Feda sezonu bambaşka bir şeydi. Orada her maç inanılmaz bir hissiyat vardı. Her maç 3-5 gol atıyorduk. Belki 2-3 gol de yiyorduk ama coşkulu, arzulu, istekli bir Beşiktaş vardı. Şimdi var mı? Şu an yok ama ben inanıyorum ki Burak Yılmaz ağabey yönetiminde yine bu ivmeyi yakalayacaklardır. Çünkü onun hırsını, arzusunu görüyorum.