Ole Gunnar Solskjaer: En önemli odağımız üçüncü olmak

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Beşiktaş, Süper Lig’in 35’inci haftasında sahasında ağırladığı Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etti.

Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, önemli açıklamalara imza attı.

"2. YARIDA KALİTEMİZİ GÖSTERDİK"

Mücadeleyi değerlendiren Solskjaer, şunları dedi:

Öncelikle maçın başının zor olduğunu ben de kabul ediyorum çünkü oyun çok fazla durdu. Oyunun ritmini yakalayamadık ama davranış biçimimiz iyiydi. Ofans yapmayı düşündük. Oyuncularımın tutumu çok iyiydi. İlk yarıda 3-4 gol atabilirdik. İlk yarı bitmeden rakibimiz golü attı ve skor olarak yakınlaştırlar. İkinci yarıda kalitemizi gösterdik. Maçı istedik ve pozitif şekilde oynadık ve çok önemli olan 3 puanı kazandık.

"AVRUPA'DA OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"

Süper Lig'i 3. bitirmeye odaklandıklarını söyleyen Norveçli hoca, şu ifadeleri kullandı:

Avrupa'da olmak çok önemli, şu anda en önemli odağımız üçüncü olmak.

"TAKİP ETTİĞİMİZ OYUNCULAR VAR"

Takımda olmayan isimlerle ilgili konuşan Solskjaer, şu sözleri sarf etti: