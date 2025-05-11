Ole Gunnar Solskjaer: En önemli odağımız üçüncü olmak

Beşiktaş, Süper Lig’in 35’inci haftasında sahasında ağırladığı Adana Demirspor’u 4-1 mağlup etti.
Maçın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, önemli açıklamalara imza attı.
"2. YARIDA KALİTEMİZİ GÖSTERDİK"
Mücadeleyi değerlendiren Solskjaer, şunları dedi:
Öncelikle maçın başının zor olduğunu ben de kabul ediyorum çünkü oyun çok fazla durdu. Oyunun ritmini yakalayamadık ama davranış biçimimiz iyiydi. Ofans yapmayı düşündük. Oyuncularımın tutumu çok iyiydi. İlk yarıda 3-4 gol atabilirdik. İlk yarı bitmeden rakibimiz golü attı ve skor olarak yakınlaştırlar. İkinci yarıda kalitemizi gösterdik. Maçı istedik ve pozitif şekilde oynadık ve çok önemli olan 3 puanı kazandık.
"AVRUPA'DA OLMAK ÇOK ÖNEMLİ"
Süper Lig'i 3. bitirmeye odaklandıklarını söyleyen Norveçli hoca, şu ifadeleri kullandı:
Avrupa'da olmak çok önemli, şu anda en önemli odağımız üçüncü olmak.
"TAKİP ETTİĞİMİZ OYUNCULAR VAR"
Takımda olmayan isimlerle ilgili konuşan Solskjaer, şu sözleri sarf etti:
Şu anda takımda olmayan, takip ettiğimiz oyuncular var. Gruba yardımcı olan oyuncuları da gözlemliyoruz. Benim için bu çok önemli. Soyunma odasındaki oyuncuların tutumu çok iyiydi kötü sonuçlardan sonra. İyi çalıştık kötü sonuçlardan sonra. Son maçları da kazanıyoruz. Tek düşüncemiz kalan maçları en iyi şekilde geçirmek ve hedefimize ulaşmak.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış