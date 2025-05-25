Ole Gunnar Solskjaer: Kazanmamız gereken bir maçtı

İHA

Süper Lig’in 37. haftasında Beşiktaş, sahasında Rizespor’a 2-1 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"BODRUM'A KAZANMAK İÇİN GİDECEĞİZ"

Taraftarın yenilgiden dolayı kendisine ve takıma tepkili olduğunun hatırlatılması üzerine Solskjaer, şu ifadeleri kullandı:

Haftaya maçımız var. 3. sıradaki pozisyonu elde etmek için savaşacağız. Tüm odağım bu. Bugün yaşadığımız yeni bir şey değil. Takımımız bu tarz maçları kazanamadı. Bu tür maçları kazanmayı öğreneceğiz. Kazanmamız gereken bir maçtı. Maç 1-1’ken riskler aldık. 2 oyuncu soktuk. Kazanmamız gerekirken kaybettik. Bodrum’a kazanmak için gideceğiz.

"BU MAÇLARI KAZANMAK İÇİN YETERİNCE İYİ DEĞİLİZ"

Ole Gunnar Solskjaer, daha iyi bir kültür oluşturmak istediklerini dile getirerek, şu şekilde konuştu:

Kulübün finansal olarak zorluk yaşadığı dönemde geldim. Ocakta çok fazla transfer yapamadık. Gelecek sezonun kadrosu için önümüzde bir fotoğraf var. Bu tarz maçları hedefe ulaşmak için kazanmamız gerekir. Bu şekilde yaparsak da kazanırız bu maçları. Buradaki oyuncularımız her şeyini veriyor. Gösterdikleri tutumu eleştiremem. Bu maçları kazanmak için yeterince iyi değiliz. Hoca olarak üzerine eğileceğiz ve transferler yapacağız.

"ONLARDAN ÖZÜR DİLİYORUM"

Önümüzdeki sezon taraftarın gurur duyacağı bir takım oluşturacaklarının altını çizen deneyimli teknik adam, şunları aktardı:

Taraftarlarımız harika. Gurur duyulacak bir takıma sahip olmayı hak ediyorlar. 30 puan gerideyiz. Bu durum, alışık olduğumuz bir durum değil. Taraftarımız da bu zor durumda takıma her zaman destek verdi. Seneye olabildiğince fazla sayıda maç kazanmak istiyoruz, şampiyonluk yolunda olabilmek için. Taraftarımız gurur duyacak takım görmek istiyor. Daha önce oraya yaklaşacağız dedim ve adım adım oraya yaklaşmayı hedefliyoruz. Her maçı kazanacağız diyemem, çalışacağız. Ona göre kadro kuracağız. Her maça başlarken ‘bu takım, bu maçı kazanır diyecek takım oluşturmak istiyoruz. Bugünkü maç gibi maçları kazanmamız gerekiyor. Şampiyonluklara ulaşmak için. Bugün yaşadığımız hisler en kötü hissiyatlar. Onlar takımlarından gurur duymak isterler. Umuyorum onları gururlandıracağız. Bir futbol takımı herkese inanmak için bir şeyler vermelidir. Tüm taraftarlarımızı tüm sezon hayal kırıklığına uğrattık. Onlardan özür diliyorum. İstiyoruz, zorluyoruz ama şu an yapamıyoruz. Taraftarlarımızı galibiyetten sonra yürürken görmekten daha gurur duyulacak bir şey yoktur.

"ŞAMPİYON GİBİ ÇALIŞIP SONRA ŞAMPİYONLUĞA ULAŞIRSINIZ"

52 yaşındaki teknik direktör, hayaller kurdukları ama gerçekçi olmaları gerektiğini de aktararak, şu şekilde konuştu: