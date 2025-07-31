Ole Gunnar Solskjaer'in 6 aylık değişimi

Beşiktaş'ta yaşanan yönetim değişiminin ardından Serdal Adalı, başkanlık koltuğuna oturmuştu.
Tarihler ocak ayını gösterdiğinde ise siyah-beyazlıların teknik direktörlüğü görevine Ole Gunnar Solskjaer getirildi.
Kötü günler geçiren Beşiktaş'ı ayağa kaldırmak için kolları sıvayan Solskjaer, siyah-beyazlıların başında şu ana dek 23 resmi maça çıktı.
OCAK AYINDA GÖREVE GELDİ
Norveçli çalıştırıcı bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.
Yeni sezona umutla giren siyah-beyazlılarda ilk resmi karşılaşma geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e karşı oynandı.
İlk karşılaşmada 4-2'lik skorla mağlup olan Beşiktaş tur şansını zora soktu.
İkinci mücadele için Polonya'ya uçan siyah-beyazlılarda dün Solskjaer basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.
6 AYLIK SÜREDE DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ
Solskajer'in basın toplantısındaki düşünceli hali dikkatlerden kaçmadı.
Solskjaer'in durgun hali objektiflere yansırken akıllara ocak ayında göreve başladığı zamanki görüntüsü geldi.
İşte 6 aylık sürede Norveçli hocanın yaşadığı değişim...