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Ole Gunnar Solskjaer'in 6 aylık değişimi

Beşiktaş'ta ocak ayında göreve gelen Ole Gunnar Solskjaer'in 6 aylık görev süresinde yaşadığı değişim dikkat çekti...

Haber Merkezi Haber Merkezi
31.07.2025 12:15
Ole Gunnar Solskjaer'in 6 aylık değişimi

Beşiktaş'ta yaşanan yönetim değişiminin ardından Serdal Adalı, başkanlık koltuğuna oturmuştu.

Tarihler ocak ayını gösterdiğinde ise siyah-beyazlıların teknik direktörlüğü görevine Ole Gunnar Solskjaer getirildi.

Kötü günler geçiren Beşiktaş'ı ayağa kaldırmak için kolları sıvayan Solskjaer, siyah-beyazlıların başında şu ana dek 23 resmi maça çıktı.

OCAK AYINDA GÖREVE GELDİ 

Norveçli çalıştırıcı bu karşılaşmalarda 12 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı.

Yeni sezona umutla giren siyah-beyazlılarda ilk resmi karşılaşma geçtiğimiz hafta UEFA Avrupa Ligi'nde Shakhtar Donetsk'e karşı oynandı.

İlk karşılaşmada 4-2'lik skorla mağlup olan Beşiktaş tur şansını zora soktu.

İkinci mücadele için Polonya'ya uçan siyah-beyazlılarda dün Solskjaer basın toplantısı için kameraların karşısına geçti.

6 AYLIK SÜREDE DEĞİŞİMİ DİKKAT ÇEKTİ 

Solskajer'in basın toplantısındaki düşünceli hali dikkatlerden kaçmadı.

Solskjaer'in durgun hali objektiflere yansırken akıllara ocak ayında göreve başladığı zamanki görüntüsü geldi.

İşte 6 aylık sürede Norveçli hocanın yaşadığı değişim...

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