Oleksandr Zubkov durdurulamıyor

AA & Ensonhaber

Trabzonspor, Süper Lig'de 7, Türkiye Kupası'nda ise 2 olmak üzere son 9 maçta rakip fileleri 18 kez havalandırdı.

Karadeniz ekibinde söz konusu dönemde 7 golle en golcü oyuncu, ara transfer döneminde Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk ekibinden 6 milyon euro bonservis bedeliyle kadroya dahil edilen Oleksandr Zubkov oldu.

BANZA, GERİSİNDE KALDI

Ligde 19 golle gol krallığında üçüncü sırada yer alan Simon Banza, bu dönemde Zubkov'un gerisinde kaldı. Demokratik Kongolu oyuncu, söz konusu dönemde 4 golle Zubkov'u takip etti.

Ozan Tufan ile bir diğer Ukraynalı oyuncu Sikan 2'şer kez rakip fileleri havalandırırken Mendy, Draguş ve Mustafa Eskihellaç da 1'er gol kaydetti.

11'İN DEĞİŞMEZİ OLDU

Ligdeki 10 maçta 591 dakika görev alan ve 5 gol atan, Türkiye Kupası'nda ise 4 karşılaşmada 279 dakika forma giyip 2 gol kaydeden Zubkov, son haftalarda ilk 11'in değişmez isimlerinden oldu.

TRABZONSPOR'UN GOLCÜSÜ

Oleksandr Zubkov, ligde ve kupadaki 7 golünü de Akyazı Stadı'nda kaydetti.

Bordo-mavili futbolcu, Trabzon'da ligdeki Hatayspor, Göztepe ve Alanyaspor maçlarında birer, Rizespor mücadelesinde de 2 olmak üzere 5, Türkiye Kupası'ndaki Bodrum FK ve Göztepe karşılaşmalarında ise birer gol attı.

TÜRKİYE KUPASI'NDA FİNAL KATKISI

Ukraynalı oyuncu, Türkiye Kupası çeyrek ve yarı finalinde attığı gollerle takımının final yolculuğuna da önemli katkı yaptı.

Zubkov, Bodrum FK ile Trabzon'da oynanan ve normal süresi 2-2 biten çeyrek final maçının uzatma bölümünde attığı golle takımının sahadan 3-2 galip ayrılmasını sağlayarak yarı finale yükselmesinde önemli rol oynadı.

Bordo-mavili futbolcu, yarı finalde de Trabzonspor'un sahasında Göztepe'yi 2-0 yendiği karşılaşmada takımının ikinci golünü kaydeden isim oldu.