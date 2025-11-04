Oleksandr Zubkov'dan performans eleştirilerine dikkat çeken yanıt

Trabzonspor'un Ukraynalı futbolcusu Oleksandr Zubkov, bordo-mavili takımın antrenmanı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Zubkov, takımın bu sezonki başarısıyla ilgili olarak "Yeni transferler aramıza katıldı ve onlarla birlikte sıkı çalıştığımızı ifade edebilirim. Takım için herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

"ROBOT DEĞİLİM"

Ukraynalı oyuncu, geçen sezon ile bu sezon arasındaki bireysel performansında düşüş olduğunun belirtilmesi üzerine "Robot değilim. Takımım için elimden gelenin en iyisini vermeye çalışıyorum. Her maç isterim ki asistlerim ve gollerimle takıma katkıda bulunayım ancak bu istekleriniz bu dilekleriniz bazen olmayabiliyor. Her maç yapmak istediklerinizi yapamayabiliyorsunuz. Ama ben yine çalışmaya devam edeceğim. Takımım için en iyi mücadeleyi vermeye devam edeceğim. Bu konu sadece benimle alakalı bir durum da değil. Aramıza yeni oyuncular katıldı. Yeni oyuncular demek yeni bağlantılar kurabilmek demek. Bu bağlantıları kurabilmek de zaman gerektiren bir şey." yanıtını verdi.

"BATAGOV HAK ETTİ"

Zubkov, vatandaşı Batagov'un ilk kez Ukrayna Milli Takımı'na davet edilmesiyle ilgili bir soru üzerine ise "Arsenii Batagov'un milli takıma çağrılması onun adına büyük bir adım. Zaten gösterdiği oyunla bunu çoktan hak etmişti. Sykan ise 5-6 yıldır tanıdığım bir oyuncu. Her zaman çalışkan bir oyuncu oldu. Belki istediği süreleri bulamadı ama her zaman elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışan bir oyuncu. Eminim ki o da süreç içerisinde takıma katkıda bulunacaktır." diye konuştu.

Gelecek sezon Avrupa kupalarında yer almayı hedeflediklerini vurgulayan Oleksandr Zubkov, "Trabzonspor ile birlikte Avrupa kupalarına katılabilecek pozisyonda olacağız. Biz de o turnuvalarda olup elimizden gelenin en iyisini göstermeye çalışacağız." dedi.

"HOCAMIZDAN ÖĞRENMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Teknik direktör Fatih Tekke'nin taktik disiplinine de dikkat çeken Ukraynalı yıldız "Hocamızla birlikte birçok taktik çalışma gerçekleştiriyoruz. Oyuncularımızın da hocanın saha içindeki beklentisini karşılayacak şekilde yeterlilikleri var. Hocamızdan öğrenmeye dikkat etmeye çalışıyoruz her zaman. Dinlemeye çalışıyoruz hocamızı. Sanıyorum saha içinde gösterdiğimiz duruşla doğru yolda olduğumuzu herkese göstermiş olduk." ifadelerini kullandı.