Orkun Kökçü: Bazen kontrolümü kaybediyorum

Portekiz ekibi Benfica'nın formasını giyen milli futbolcu Orkun Kökçü, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda Yeni Zelanda temsilcisi Auckland City ile oynadıkları maçın 61. dakikasında oyundan alınınca teknik direktörü Bruno Lage'ye sert tepki göstermişti.

Lage ile Kökçü arasındaki gerginlik milli futbolcu kenara geldikten sonra da devam ederken, bu yaşananlar maçın önüne geçmişti.

"BAZEN KONTROLÜMÜ KAYBEDİYORUM"

Orkun, hocasıyla arasında geçen sert tartışmanın ardından ilk kez konuştu.

DAZN kanalına röportaj veren Orkun, şunları dedi:

Sonuçta kararı veren teknik direktördü ve bir oyuncu olarak bu karara saygı duymalıyım. Bunu Hollanda veya Portekiz basınında değil, Türk basınında birkaç kez söyledim; sahada olduğumda bazen kontrolümü kaybediyorum ve böyle şeyler oluyor.

"FUTBOLDA BUNUN OLMASI NORMALDİR"

24 yaşındaki isim ayrıca, şu ifadeleri kullandı: