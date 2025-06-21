Orkun Kökçü oyundan alınınca çılgına döndü: Teknik direktörle tartıştı

Benfica forması giyen Orkun Kökçü, 2025 Kulüpler Dünya Kupası'nda Auckland City ile oynadıkları maçta teknik direktör Bruno Lage ile tartıştı.

Milli futbolcumuz 6-0 kazandıkları karşılaşmaya ilk 11'de başladı.

61. dakikada oyundan alınmak istenen Orkun, Bruno Lage'ye sert tepki gösterdi.

OYUNDAN ALININCA HOCASIYLA TARTIŞTI

Lage de bu anlarda Orkun'a susması gerektiğini işaret etti.

Orkun'un yerine giren Renato Sanches, 2 dakika sonra golü atınca Lage ile yıldız futbolcu yeniden ekranlara geldi.

İkilinin tartışmaya devam ettiği görüldü. Benfica'ya farklı galibiyeti getiren golleri Barreiro (2), Di Maria (2), Pavlidis ve Renato Sanches kaydetti.

"TEK SEFERLİK BİR OLAY"

Bruno Lage maç sonu kendisine Orkun Kökçü'nün tepkisiyle ilgili gelen soruya şu yanıtı verdi: