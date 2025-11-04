Orkun Kökçü'nün Edson Alvarez'e müdahalesi yıllar önceki pozisyonu gündeme getirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe'ye 3-2 mağlup olduğu derbide Orkun Kökçü'nün Edson Alvarez'e yaptığı faul, maçın dönüm noktası oldu.

Hakem Ali Yılmaz'ın VAR incelemesi sonrası kırmızı kart verdiği pozisyon, karşılaşmanın seyrini tamamen değiştirdi.

GEÇMİŞLERİ DE SERT

Ancak dikkat çekici olan detay, bu iki futbolcunun daha önce de sert bir mücadele geçmişine sahip olması.

Derbi sonrası, Orkun Kökçü ile Edson Alvarez arasındaki rekabetin yıllar öncesine dayandığı ortaya çıktı.

YILLAR ÖNCEKİ POZİSYON ORTAYA ÇIKTI

Orkun Kökçü'nün 2018-2023 yılları arasında Feyenoord, Alvarez'in ise 2023-2025 yılları arasında Ajax forması giydiği dönemde iki isim, sıkça karşı karşıya geldi.

Bu rekabete ilişkin iki oyuncunun da Hollanda derbisinde, aralarında benzer bir faul yaşandığı hatırlatıldı.