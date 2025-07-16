Orkun Kökçü: Sonunda Beşiktaş'a kavuşabildim

Beşiktaş'ın Benfica'dan kadrosuna kattığı milli futbolcu Orkun Kökçü, siyah-beyazlı forma altındaki ilk röportajını verdi.

24 yaşındaki milli futbolcu, siyah-beyazlı camiaya katılmasının ardından Beşiktaş YouTube kanalına özel açıklamalarda bulundu.

"ÇOK MUTLUYUM"

Orkun, sözlerine şöyle başladı:

Çok mutluyum. Küçükken hayalini kurduğum Beşiktaş’ta oynayacağım için büyük bir sevinç ve gurur yaşıyorum. Sonunda Beşiktaş’a kavuşabildim.

"BAŞKA TEKLİFLER DE VARDI"

Başka tekliflerin de olduğunu belirten Orkun, şöyle konuştu:

Başka teklifler de vardı. Başkanımız bana mesaj attı, ancak biraz geç dönüş yaptım. Bu nedenle kendisinden özür dilerim. Bana ilk olarak 'Gelir misin?' diye sordu. Ben de 'Seve seve' dedim. Ardından, 'Babanın numarasını at, kapat' dedi. Böyle başladı ve sonu güzel oldu.

"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ HAYALİNİ KURDUĞUM KULÜPTEYİM"

Beşiktaş'ta oynamanın hayalini kurduğunu belirten Orkun, şu sözleri sarf etti:

Küçüklüğümden beri hayalini kurduğum kulüpteyim. Bu nedenle nasıl bir duyguyla buraya geldiğimi siz de tahmin edebilirsiniz. Yüzde yüz değil, yüzde iki yüz, üç yüz her şeyimi vereceğim. Ailem, taraftarlarımız ve tüm camiamız için savaşacağım. Hedefimiz şampiyonluklar ve kupalar kazanmak. Mutlu olduğum bu yerde hem başarı yaşamak hem de kulüp için önemli bir isim olmak istiyorum.

"19 NUMARAYI GİYMEK EKSTRA BİR SORUMLULUK YÜKLÜYOR"

10 numaralı forma hakkında konuşan Orkun, şu açıklamayı yaptı:

10 numarayı giymek ekstra bir sorumluluk yüklüyor. Baskıyı severim, Benfica’da da 10 numarayı giymiştim. Baskı beni motive ediyor. Beşiktaş’ta 10 numarayı giymek her taraftarın hayalidir. Bu forma bana nasip oldu, şimdi hakkını vermem gerekiyor. Elimden gelenin fazlasını yapacağım.

"ÇOCUKLUĞUMDAN BERİ BEŞİKTAŞLIYIM"

Orkun sözlerine şöyle devam etti:

Dayılarım, amcalarım, babam ve annem odamı Beşiktaş ürünleriyle süslemişti. Çocukluğuma dair hatırladığım her şey Beşiktaş’la ilgili. Hollanda’da başka bir takımı hiç desteklemedim. Çocukluğumdan beri Beşiktaşlıyım.

"FEYENOORD ANTRENMANINA BEŞİKTAŞ FORMASIYLA GİTTİM"

Orta saha oyuncusu, şu sözleri sarf etti:

En sevdiğim Beşiktaş bestesi ‘Gündoğdu’. İlk izlediğim maç ise 1-0 kazandığımız Fenerbahçe derbisiydi. Quaresma’nın ilk maçına gitmiştim. Bir de Feyenoord maçında deplasman tribünündeydim. Beşiktaş’ın Feyenoord’a geleceğini öğrenince ailecek maça gittik. Hepimiz deplasman tribününde yer aldık. Maçı kazandık, ertesi gün Feyenoord’daki ilk antrenmanıma çıktım. O antrenmana Beşiktaş formasıyla gittim. Bir takım arkadaşım bu duruma sinirlenmişti ama sonrasında iyi arkadaş olduk.

"ÇOK HEYECANLIYIM"

24 yaşındaki milli futbolcu, açıklamalarını şöyle noktaladı: