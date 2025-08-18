Orkun Kökçü: Yüzde yüz olduğumda kendimi göstereceğim

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, sahasında konuk ettiği Eyüpspor'u 2-1'lik skorla mağlup ederek sezonun ilk galibiyetini aldı. Siyah-beyazlılar, zorlu geçen 90 dakikadan üç puanla ayrılmayı başardı.

Maçın ardından açıklamalarda bulunan Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Orkun Kökçü, hem takımın performansını hem de kendi fiziksel durumunu değerlendirdi.

"İYİ BAŞLADIĞIMIZI DÜŞÜNÜYORUM"

Kökçü, şu ifadeleri kullandı:

İyi başladığımızı düşünüyorum. Golü bulduk ama kolay bir şekilde beraberliği yakaladılar. Sonra zorlandık pozisyon yaratmakta ama sonunda Rafa'nın özelliği ile... Güzel bir gol attı. Çok mutluyuz. Daha iyi çalışmalı ve daha güçlü olmalıyız. Daha da kolay geçmesini istiyorduk bu maçın. Önümüze bakma zamanı. İnşallah daha iyi olacağız.

"GALİBİYET İÇİN MUTLUYUM"

Fiziksel durumuyla ilgili de konuşan Kökçü, henüz tam kapasiteye ulaşmadığını ancak bu seviyeye çok yakın olduğunu vurguladı: