Orkun Kökçü'nün maliyeti açıklandı

Beşiktaş ve Orkun Kökçü birbirine kavuştu...

Siyah-beyazlılar, Portekiz ekibi Benfica'da forma giyen milli yıldızımızı renklerine bağladı.

Benfica, Beşiktaş'a imza atmaya gelen milli oyuncu Orkun Kökçü'nün transferine ilişkin mali detayları açıkladı.

25 MİLYON EURO ZORUNLU SATIN ALMA

Açıklamaya göre, milli futbolcunun sözleşmesinde 25 milyon euro zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor.

Ayrıca, Benfica ile Beşiktaş arasında yapılan anlaşmada 5 milyon euro da bonus maddesi var.

ORKUN'UN TOPLAM MALİYETİ 30 MİLYON EURO OLDU

Orkun Kökçü böylece, toplam 30 milyon euro maliyet ile Beşiktaş tarihinin en pahalı transferi olacak.

Siyah beyazlı kulüp milli futbolcu için, bugün saat 20.30'da Tüpraş Stadyumu'nda taraftarlara açık imza töreni düzenleyecek.