Osimhen'den uçakta Galatasaray paylaşımı

Galatasaray, Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılar, Nijeryalı golcü için Napoli ile tüm detaylarda anlaşma sağladı. İstanbul yolculuğuna başlayan yıldız futbolcu için Galatasaray’ın resmi hesabından ilk sinyal de geldi.

"SOLO IL GALA" MESAJI

İtalyan basınında büyük yankı uyandıran “Solo il Gala” (Sadece Galatasaray) sözü, bu kez doğrudan Osimhen’in ağzından sosyal medyada yer aldı. Sarı-kırmızılı kulüp, uçağa binen oyuncunun görüntüleriyle birlikte bu ifadeyi takipçileriyle paylaştı.

GELİŞ SAATİ AÇIKLANDI

Galatasaray, Victor Osimhen’in İstanbul'a gelişine dair uçuş bilgilerini de kamuoyuyla paylaştı. Yıldız futbolcunun bu akşam saat 21.30 – 22.00 arasında Atatürk Havalimanı Genel Havacılık Terminali'ne iniş yapması bekleniyor. Ardından sağlık kontrolleri gerçekleştirilecek.

SOSYAL MEDYADA PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Transfer sürecinde heyecan doruktayken Osimhen’den de dikkat çeken hamleler geldi. Nijeryalı forvet, gece yarısı sosyal medya hesabından önce Galatasaray armasını, ardından ise uçaktan kareler paylaşarak taraftarı heyecanlandırdı.

DEV TRANSFERİN MALİYETİ 75 MİLYON EURO

Galatasaray, 25 yaşındaki golcü için Napoli’ye 75 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu tutarın 40 milyon euroluk kısmı peşin, kalan 35 milyonu ise 2026 yılı sonuna kadar taksitler halinde verilecek. Osimhen’in Galatasaray’dan yıllık 16 milyon euro kazanması bekleniyor.

İMZA LAZİO MAÇINA YETİŞİYOR

Galatasaray, 2 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park’ta Lazio ile karşılaşacak. Kulüp, Victor Osimhen’in imza törenini bu büyük maç öncesinde taraftarın huzurunda gerçekleştirmeyi planlıyor.

GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI

Geride kalan sezonda Galatasaray formasıyla 41 resmi maça çıkan Osimhen, 37 gol ve 8 asistle etkileyici bir performans sergilemişti.