Osman Aşkın Bak, Ankaragücü Onursal Başkanı Yiğiner’i kabul etti

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı ve Ankaragücü Onursal Başkanı Mehmet Yiğiner, beraberindeki heyet ile birlikte Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak’ı makamında ziyaret etti.

Ziyarette, Ankaragücü’nün yeni sezona yönelik hedefleri, sportif gelişimi ve geleceğe dair projeler hakkında istişarelerde bulunuldu.

Görüşme kapsamında, Bakan Bak’a isminin yazılı olduğu 53 numaralı Ankaragücü forması ve çiçek takdim edildi.

"MİSAFİRPERVERLİĞİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Ziyaretin ardından sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunan Ankaragücü Onursal Başkanı Mehmet Yiğiner, şu ifadeleri kullandı:

Şehrimizin takımı, asırlık çınar Ankaragücü’müzün Süper Lig hedefine kararlılıkla ilerlemesi adına yürüttüğümüz çalışmaları ve projeleri paylaştığımız Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Osman Aşkın Bak’a, nazik kabulleri, çözüm odaklı yaklaşımı ve misafirperverliğinden dolayı teşekkür ediyoruz.

Görüşmeye ANKESOB Başkanı Hüseyin Ar ile AK Parti MKYK Üyesi Mustafa Özkan da eşlik etti.