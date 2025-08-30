Osman Sungur'dan Fenerbahçe maçı öncesi açıklama

Süper Lig'in 4. hafta mücadelesinde Gençlerbirliği, sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek.

31 Ağustos Pazar günü saat 19.00'da başlayacak maç öncesinde Gençlerbirliği Başkanı Osman Sungur açıklamalar yaptı.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, başkan Osman Sungur futboldaki eşitsizlikler ile Fenerbahçe maçına dair değerlendirmelerde bulundu.

"REKABETİ HAKSIZ KILIYOR"

Sungur, Türk futbolunun bugün paranın gölgesinde ağır bir imtihan verdiğini savunarak, şu ifadeleri kullandı:

Süper Lig'de yer alan İstanbul kulüplerine sunulan ekonomik imkanlar futbolun en insani yönü olan rekabeti haksız kılıyor. Rakibimizin yollarını ayırdığı teknik adamına ödediği tazminat bile, ligdeki birçok takımın transfer bütçesinden fazla. Buna, biz de dahiliz. Fakat yine de bu eşitsizliğin bir bedeli vardır ki, 90 dakikanın sonunda sahada yalnızca en çok mücadele eden kazanır. Ben bu mücadeleye, futbola inanıyorum.

"YENİ BİR TAKIM KURULUYOR"

Taraftardan zaman isteyen Sungur, şu değerlendirmede bulundu:

Taraftarımız şunu bilmeli. Kısıtlı bütçemize rağmen elimizden gelenin en iyisini yapmaktan kaçınmadık. Aramıza katılan yeni oyuncularımızın yeteneklerine güveniyorum. Yeni bir takım kuruluyor. Dünden yarına, bir günde olacak işler değil bunlar. Son iki yıl yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var, futbolda paniğe kapılmayacaksın, sakin olacaksın. Pazar günü Gençlerbirliği'nden, futbolcularımdan beklentim de bu.

"ERYAMAN'DA ATMOSFER ÇOK GÜZEL OLACAK"

Yarınki maç atmosferinin çok güzel olacağını aktaran Sungur, şunları kaydetti: