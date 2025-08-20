Osman Zeki Korkmaz: Amed deplasmanı zor geçecek

1. Lig'in 3. haftasında deplasmanda Amed Sportif Faaliyetler ile karşılaşacak olan Sivasspor bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından yeniden başladı.

Sivasspor Teknik Direktörü Osman Zeki Korkmaz, antrenman öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"EKSİKLER VARDI"

Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldıkları maçı değerlendirerek sözlerine başlayan Korkmaz, şu şekilde konuştu:

Ligde 2. maçımızı oynadık. Önümüzdeki 2 maçı evde oynamayacağız. Ardından da milli ara var. Uzun bir ara vereceğiz Sivas'ta maç oynamak için. Bodrum maçından sonra söylediğim gibi herkesin gördüğü eksikler vardı. Hem oyun hem de oyuncu anlamında. Bodrum maçında skor olarak olmasa da oyun olarak biraz tatmin olduğumuz bir hafta oldu. 1 haftada takım güzel bir gelişim gösterdi. Sivasspor en kötü bu kadar oynamalı bundan sonra. Üzerine koyarak devam etmeliyiz. Transfer sezonu devam ediyor. 1-2 oyuncu takviyesi daha yapacağız. Acele etmeden son ana kadar araştıracağız.

"AMED DEPLASMANI ZOR GEÇECEK"

Amed Sportif Faaliyetler maçının zor geçeceğini söyleyen Korkmaz, şu şekilde konuştu:

Rakibin analinizi yaptık. Amed Spor geçen sene bu ligde tecrübelenmiş bir takım. Transfer konusunda kuvvetli takımlardan bir tanesi. Çok iyi hazırlandıklarını düşünüyorum kadro ve çalışma olarak. Ligde onlarda bizim gibi biraz geride kaldılar o anlamda Amed için iç sahada final olarak görecekleri maçtır. Biz yolumuza tane tane devam ediyoruz. Zor bir deplasman aynı zaman da güzel de bir deplasman. Güzel bir maç oynayabileceğimiz bir deplasman. Gittiğimiz her stadyumda kendi futbol kültürümüzü sahaya koymaya çalışan bir kulübüz. Hedefimiz olumlu tempolu futbolumuzu artırarak devam etmek olacak.

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri'nde Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman yaklaşık bir buçuk saat sürdü.

Koşu ile başlayan antrenman ısınma çalışmaları ile devam etti.

Daha sonra 5'e 2 top kapma çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, yarım sahada çift kale maçla idmanını tamamladı.

Antrenmanı bir grup taraftar da takip etti.